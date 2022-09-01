去年江姓男子投宿在台北市一家旅店之通舖房型時，趁另一投宿男子熟睡時，伸手撫摸大腿內側2次，男子驚醒後委請旅館人員報警處理，台北地方法院依2個性騷擾罪判處拘役45天，執行70天，可易科罰金。可上訴。

台北地院認為，江男逞一己私慾，不尊重他人身體之性自主權，性騷擾被害男子，行為實有不該，考量他犯後坦承犯行，雖有和解意願，然因雙方條件差距過大而未能成立和解，江男尚未賠償被害人損失，判處拘役。