地牛翻身！台東成功規模4.6地震 最大震度台東3級 15:102022/09/01 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東成功規模4.6地震。（翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台東縣成功鎮今15時1分發生規模4.6地震，地震深度36公里，震央位在台東縣政府北北東方 44.9 公里。各地區最大震度：台東縣3級、花蓮縣2級、南投縣2級、高雄市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台南市1級、台中市1級、彰化縣1級。 台北高樓有感搖晃！台東外海地震規模5.4 最大震度4級 地牛翻身！10：39花蓮規模4.5地震 最大震度4級 南部民眾被晃醒！4：07高雄近海規模5.0地震 最大震度3級 #地牛翻身 #地震 #台東 #規模 #最大震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北有感！19：57宜蘭外海規模4.3地震 深度僅8公里 新北2級 20:072022/07/08 生活 台東近海地震規模3.6 最大震度台東縣3級 03:502022/07/29 生活 臺東成功規模4.2地震 最大震度臺東縣3級 05:532022/07/10 生活 東部再震！蘭嶼規模4.8地震 高雄市有感 21:472022/07/01 生活 地牛翻身！15：09蘇澳有感地震 規模4.3 15:302022/07/10 生活 花蓮縣凌晨規模3.6極淺地震 最大震度3級 05:372022/08/10 生活 苗栗規模4.3極淺層地震 最大震度苗栗、新竹3級 07:532022/07/25 生活 台東規模4.6地震 台鐵台南＝高雄列車延誤 08:342022/07/14 生活 花蓮縣凌晨發生規模4.5地震 最大震度3級 05:152022/07/25 生活 10：53東北海域規模5.7地震 最大震度花蓮2級 11:042022/08/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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