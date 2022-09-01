地牛翻身！台東縣成功鎮今15時1分發生規模4.6地震，地震深度36公里，震央位在台東縣政府北北東方 44.9 公里。各地區最大震度：台東縣3級、花蓮縣2級、南投縣2級、高雄市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級、台南市1級、台中市1級、彰化縣1級。

台北高樓有感搖晃！台東外海地震規模5.4 最大震度4級
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