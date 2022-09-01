疫情圖示(新竹縣政府提供)

疫情圖示(新竹縣政府提供)

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中央1日公布新竹縣新增1086例確診案例，分別為500名男性、586名女性，年齡分布在0歲至91歲，12歲以下185名、65歲以上97名，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離1457人，居家照護列管3006人，今年累計確診140051人。

新增確診者分布為竹北市433例、竹東鎮179例、湖口鄉150例、新豐鄉104例、新埔鎮67例、關西鎮34例、芎林鄉33例、橫山鄉18例、寶山鄉33例、北埔鄉13例、峨眉鄉9例、尖石鄉8例、五峰鄉5例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，1日起實施第5輪家用抗原快篩試劑實名制，每人最多可購買2份（10劑），65歲以上長者可持健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。0歲至6歲幼兒及65歲以上長者免費領取的實名制快篩試劑，均不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

衛生局表示，9日上午8時30分至12時，由新仁醫院醫護團隊，在竹北市中興里集會所開設兒童及嬰幼兒疫苗接種專案，提供滿6個月至4歲嬰幼兒BNT疫苗500名及莫德納疫苗150名、5歲至11歲兒童1-2劑BNT疫苗150名，1日下午5點開放線上預約。

10日在新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供3種疫苗接種，包括18歲以上莫德納、5歲到11歲兒童BNT疫苗，以及出生滿6個月到4歲嬰幼兒BNT疫苗，共800名線上預約名額，現場也提供隨到隨打各50名。

竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，也持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

新仁醫院預約網址：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5091