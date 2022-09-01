搭配專屬淨膚露使用的LumiSpa iO智慧雙效潔顏機。（ Nu Skin 提供）

全新LumiSpa®iO智慧雙效潔顏機美學設計升級，高效護膚保養同時兼具品味風格，外觀設計也更加卓越。（ Nu Skin 提供）

LumiSpa iO智慧雙效潔顏機，以「最懂你的潔顏機」量身打造居家護膚保養優質體驗。（ Nu Skin 提供）

美商如新Nu Skin 於品牌在台成立30週年，提出數位生態圈發展策略，透過科技化、數位化且更智慧的產品陣線，提供美麗與健康的整合方案，並旋即推出首款融入IoT物聯網科技的新世代美容儀器 – 「LumiSpa® iO智慧雙效潔顏機」。透過手機連結 VERA App，可依據消費者需求設定專屬客製化保養模式，同時還可以獲得個人化的保養建議，提供消費者絕佳個人化服務體驗，堪稱「最懂你的潔顏機」。

Nu Skin 於美容科技領域持續突破創新，奠定業界領先地位，更連續四年獲評全球排名第一居家美容儀器系列品牌，首代 「LumiSpa新動機」更蟬聯品牌熱銷明星商品。全新升級的「LumiSpa®iO 智慧雙效潔顏機」延續獨家技術並導入IoT物聯網科技，可透過手機連結VERA App，進化支援自訂保養模式、保養同步化、智慧教練、美肌寫日記、使用情況追蹤、專屬產品推薦等六大功能，提供更多元化個人應用與設定，並透過直覺化的操作介面提示標準使用方式同時記錄使用過程，以確切掌握肌膚的保養狀況，客製化打造聰明智慧的淨膚保養體驗。