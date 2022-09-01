Triumph黛安芬FLEX SMART智能超彈系列。（黛安芬提供）

內衣品牌Triumph黛安芬推出秋冬全新「FLEX SMART智能超彈系列」，透過全新設計概念彰顯每位女性的內外真我，創造最舒適、放鬆、自在的穿著體驗。

超彈力身展設計，創造身體流動自由，隨身所欲，每一次的律動都是輕鬆自然的享受。輕彈服貼的材質與無鋼圈剪裁，帶來絕佳的自在無拘；獨特恆溫材質，維持涼暖皆宜的舒適體感。本季一併推出「內衣系列」及「家居服系列」，滿足所有女性生活中的每個場合與需要，超越傳統機能性訴求，讓女性都能與自己真正地親密相處，享受放鬆做自己的自由自在，一切隨我。

黛安芬秋冬全新主打「FLEX SMART智能超彈系列」，內衣款以無鋼圈剪裁舒適貼合上身，創新超彈力身展設計，創造身體流動自由，超強彈性動靜皆宜，滿足各種身形的女性，隨時隨地都能享受自在輕鬆的穿著體驗；獨特恆溫材質給予穿著舒適體感；搭配輕盈柔軟的零皺襯墊，方便收納與攜帶外出，讓女性更能隨心地從事生活中各式活動。不論居家日常或是外出旅行，都能完美搭配，從內到外打造從容自在的風格生活。本系列推出兼具時尚與優雅質感的簡約色系，紅紫、紫灰、嫩粉、水綠，輕鬆百搭日常外著。

「FLEX SMART智能超彈系列」家居服系列，推出「V領長版背心」以及「內搭緊身褲Legging」，採用柔軟細緻的高彈力布料，無論是任何身型的女性，都能完美穿搭上身。V領長版背心線條修長優美，材質輕軟服貼帶來加倍舒適體驗；超彈力身展設計，給身體最大的自由；具備高強度支撐力，輕鬆隱藏女性最在意的背後小肉肉，擺脫束縛感展現自在輕鬆；獨特恆溫材質，維持一年四季涼暖皆宜的舒適體感。內搭緊身褲Legging同步運用超彈力身展設計，擺脫壓迫與緊繃，信步漫行、跨足伸展都自由輕鬆，流線剪裁具絕佳修飾效果 ，散發獨特自信氛圍。