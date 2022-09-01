台南市上月22日前發生震驚社會的殺警案，市議員王錦德今天質詢時表示，殺警案11點48分發生，市警局及市刑大均位於新營區，12點半接到通知但趕到場已1點25分，鑑識中心1點30分才趕到，時程太遠恐影響破案先機，他要求市警局和刑大應遷移到溪南，提高辦案效率。

台南市長黃偉哲說，當務之急是充實警力，除了前2年充實100多名警力之外，接下來仍會提出需求，接下來，補充新的警力會優先配置在市區。針對市警局廳舍遭指太遠，他說，為了讓警力及時到達，警察局廳舍應該是設在中間點，會比較好，但不見得一定要設在哪一個地方。

黃偉哲強調，警力要採取集中還是分散，要尊重警察的專業，集中有集中的好處，但集中管理的話，轄區末稍的警力就比較欠缺，如果都把警力撒出去的話，人被綁在每個派出所，光值班就消耗掉警力，根本沒辦法去外面巡邏。

王錦德今天於議會總質詢說，縣市合併後，台南市警局位在新營區，市刑大則在新營最北邊的天鵝湖，但台南市犯罪率高的地點則集中在原市區6個分局及溪南的永康和歸仁、善化等處，應將刑大及警察局集中到犯罪率高的地方。

台南市警察局長方仰寧說，市警局遷移需有階段性的規畫，如有機會，且能獲得中央補助，當然樂見其成，但如果沒有，會先針對較急迫的部分先做。

方仰寧說，之前針對市警局遷移曾尋找不少地點，但目前還沒有適合地點，如有適當地點，會再提案規畫。他說，市警局廳舍遷移興建約需花費7億元以上，加上刑大跟保大廳舍興建經費約須3億元，總共需要至少13億元經費。