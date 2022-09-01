國內BA.5疫情升溫，而有外電指出，夜間盜汗恐為BA.5的常見症狀。中央流行疫情指揮中心今天澄清，夜間盜汗雖是感染症的常見症狀，但不論是Alpha、Delta、Omicron都沒有看到以夜間盜汗為主的症狀。

根據外電指出，近日一名英國醫師在受訪時提到，觀察到BA.5病患有較多夜間盜汗的症狀，對此指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這並非一篇正式研究，只是該名醫師的臨床觀察，且沒有一定的統計數字。

羅一鈞指出，夜間盜汗是感染症常見的症狀，可能與發燒、退燒的免疫系統症狀有關，但不論是Alpha、Delta或是Omicron都沒看到以夜間盜汗為主的症狀，其他國家也沒有相關研究，目前仍普遍認為喉嚨痛、咳嗽、發燒才是BA.5的主要症狀。

羅一鈞分析，夜間盜汗可能與心因性休克有關，因為休克時血壓偏低，交感神經會很興奮，再加上體溫低身體容易冒冷汗，比較像是一種警訊，因此夜間盜汗可能與其他疾病有關，如有相關症狀還是建議要就醫檢查。