靜宜校長林思伶在新生啟航系列活動中，透過有獎徵答寓教於樂，讓新生瞭解靜宜的創校歷史、辦學理念與核心價值。（靜宜大學提供）

靜宜校長林思伶勉勵學生給自己一個機會，青春輝煌，不留遺憾；盡心盡力，出類拔萃，在一切事上愛與服務。（靜宜大學提供）

靜宜大學在新生啟航系列活動中，特別安排祈福禮，祝福新生開啟新的生活，未來貢獻所學！（靜宜大學提供）

靜宜新生在啟航系列活動規劃特色課程、專題講座，及受學生歡迎的社團博覽會等活動。（靜宜大學提供）

靜宜新生透過啟航系列活動，探索興趣、瞭解學習資源，迎接嶄新的四年大學生活。（靜宜大學提供）

大學即將開學，靜宜校長林思伶以幽默方式與新生對談互動，笑稱自己跟新生一樣今年才報到，「大家都是同學」！在新生啟航系列活動中；她更透過有獎徵答寓教於樂，讓新生瞭解靜宜的創校歷史、辦學理念與核心價值，勉勵學生要給自己一個機會，青春輝煌，不留遺憾；盡心盡力，出類拔萃，在一切事上愛與服務！

新生啟航活動，靜宜校長林思伶一上台就說，她一直思考要跟111級優秀新生談什麼？她說，年輕人不喜歡冗長的致詞，所以改為寓教於樂的有獎徵答。她先讓新生瞭解校名由來是取自創校修女蓋夏姆姆的中文名字「陸靜宜」。她説身旁很多朋友不知道靜宜是天主教大學，所以特別挑選這題目來考新生。

林思伶指出，靜宜蓋夏圖書館被評選為「台灣十大非去不可圖書館」，取名「蓋夏」則是為紀念靜宜大學創校修女蓋夏姆姆；靜宜的英文為PROVIDENCE UNIVERSITY，象徵天主眷顧的大學。希望在天主的照顧下，以專業及靜宜特有的社會關懷精神，繼續在社會各界發光發熱！

靜宜校園有主顧樓、主顧聖母堂及主顧咖啡等，「主顧」兩字由來是因靜宜由美國印地安那州聖瑪利森林的「主顧修女會」所創立；校園內的主顧聖母堂，更成為台中最夯新景點、IG拍照打卡新地標。

靜宜非常重視學生的國際力推動「411遊留學」，林思伶勉勵新生從第一天進校就要非常用功，在大學4年中，希望每位同學至少寒暑假出國遊學一次、留學當交換生一次；也能跟隨指導老師、專案研究或服務學習出國一次。如果學生能達標，靜宜將成為個人一生中重要的里程碑，校方也會全力協助達成夢想成為世界公民！

靜宜大學長期在校園推動「安心吃、放心動、善心活」的三心運動，林思伶同時介紹與學生息息相關的校園環境、生活機能等。此外，靜宜也是許多電影或偶像劇最喜歡取景的地方，希望新生在上課與學習之餘，能深入校園每個角落，感受靜宜之美。

林思伶說，她有好多話想跟新生說，因此寫一首詩獻給全體師生，在這個天主所眷顧的山坡，邀請師生「給自己一個機會，快樂學習，熱情生活；給自己一個機會，浪漫哭泣，迎接改變；給自己一個機會，從容優雅，動力出發」。

林思伶期盼111級新生，給自己一個機會，不再已讀不回；多些思考，勇敢拒絕；除了谷歌，還要高歌。給自己一個機會，專注積極，結交好友；活出生命，自信堅強。給自己一個機會，與主相遇，世界連結。給自己一個機會，青春輝煌，不留遺憾；盡心盡力，出類拔萃，在一切事上愛與服務。

靜宜大學在新生啟航系列活動中，特別安排祈福禮，祝福新生開啟新的生活，未來貢獻所學！還有特色課程、專題講座，及受學生歡迎的社團博覽會等活動，希望新生探索興趣、瞭解學習資源，迎接嶄新的四年大學生活。