頭份市長羅雪珠1日上午完成登記參選連任，縣議員徐功凡及20多名里長到場支持。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠1日上午完成登記參選連任，縣議員徐功凡及20多名里長到場支持。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠1日上午完成登記參選連任，縣議員徐功凡及20多名里長到場支持，羅雪珠當場鞠躬感謝。（謝明俊攝）

苗栗縣人口最多的頭份市長之爭，是縣內動見觀瞻的重要選盤之一，與苗栗市、竹南鎮同為一級戰區，現任市長羅雪珠1日上午完成登記參選連任，全市32個里中，有近9成的里長都自動前來陪同登記，展顯羅雪珠的親和力及支持度爆錶，羅雪珠也提出未來持續完成自強里文教大樓等重要建設，來爭取市民繼續支持，至於對手現任縣議員黎煥強將在2日辦理登記，並將持續火力猛打市政議題。

頭份市目前擁有10萬5千多名市民，是苗栗縣最多人口城市，目前全市共有32個里，未來將持續增加，如后庄地區的東庄里等，未來將會拆分成2個里，以分擔里辦公室的工作量，因此，頭份市被視為最大票倉，成了兵家必爭之地，頭份市長之爭，更是被視為與縣治所在的苗栗市同等重要的選盤觀察重點地區。

現任頭份市長羅雪珠，本屆是以無黨籍身分參選勝出，1日上午完成登記參選仍是以無黨籍身分，3年多的市長任期中，以親和熱心的鄰家大媽形象，深植在市民心中，尤其與基層里長的互動，非常深切，獲得超過9成里長的肯定，因此，羅雪珠前往市選委會登記時，有20多個里長不約而同地現身陪同羅雪珠登記，場面非常熱烈，眾里長持續在登記會場內外高喊「羅雪珠當選！」仿彿選戰開打場景。

羅雪珠首任市長任期中，完成了頭份里活動中心新建，多條市區重要道路整建，永和山水庫步道全面更新重鋪、頭份運動公園等老公園整建等，未來持續推動2大市場的改建案、多個活動中心新建案、自強文教大樓改建案、濱江街拓寬工程以及最重要的市公所大樓改建計畫等，羅雪珠期望市民再給她4年機會完成。