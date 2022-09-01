龍應台首部長篇小說《大武山下》2020年出版時即迴響熱烈，帶動了潮州小鎮的觀光熱潮，也啟發不同藝術家的接力創作，包括現代音樂影像劇場《緣那麼淺，愛那麼深》將於2022南國音樂節登場。慶祝龍應台作品搬上舞台，時報出版打造《大武山下繽紛世界：小說啟發音樂影像劇場紀念套組》典藏盒裝組。

《大武山下》敘述一個身心脫臼的作家，回到故鄉小鎮，邂逅了14歲的少女「小鬼」，兩人一同踏上大武山古道的神祕旅程，不僅探觸土地、植物、動物的生命歷史，也逐步解開塵封多年的謀殺真相，最終有機會找到身心歸位的方向。原著小說帶領讀者感受生命、土地與愛。知名作詞人鍾永豐、作曲家張玹、導演黃郁晴受啟發而為小鬼創作全新的音樂影像劇場：《緣那麼淺，愛那麼深》，將於10月8、9日於屏東演藝廳音樂廳演出。

龍應台抱持著好奇心及對土地的謙卑與感恩之情，將一座大山、一個小鎮的田野觀察，化作小說中超過200多種植物、動物，並各自擁有獨一無二的生命密碼。時報文化規劃的紀念套組中，有一本簡易的博物學別冊《植物有記憶，動物有靈魂：大武山下博物世界》，循著小說章節線索，圖鑑式的介紹台灣特有的原生動植物生命；寫作時，龍應台邊查找資料邊做的塗鴉筆記，此次選了6張塗鴉搭配小說金句作為明信片；70歲後嘗試用畫畫演繹心中的感受，龍應台也特別電繪了一幅書中「52赫茲」深海鯨魚的海報；另有設計繽紛的口罩共4件物品和《大武山下》小說平裝本組成紀念套組。

龍應台曾表示：「這是一本屏東書，獻給屏東人！」今年第四屆南國漫讀節上，龍應台再度受邀回到這部小說的文學原鄉，10月7日晚上在屏東演藝廳實驗劇場，她將帶領「大武山下 百工百讀」活動，串連屏東的可可、咖啡、醬油、海洋等各行各業的人以鄉音朗讀，與讀者們再度相遇。