由8所大學、60位企業家擔綱演出的2022年第一屆台灣EMBA「黑潮之路」大帆船賽，無畏風雨，9月2日下午在台南安平港舉行授旗鳴笛儀式，正式啟動台灣帆船史上最大型的大學大帆船賽。

為加大帆船運動推展力道，中華民國大師運動協會和7所大專院校EMBA帆船社團攜手合作，成功組織全國第一屆EMBA「黑潮之路」大帆船邀請賽及「藍色經濟：海洋運動休閒與經濟發展研討會」，經由腦力激盪、觀念啟迪，以及實地操練、身體力行帆船運動。

共有8校7艘大帆船，包括台大，政大，陽明交大，國立台北科技大學，成功大學，南台科大，以及台灣師大與國立體育大學所組成的聯隊參與授旗鳴笛儀式。各校管院院長，EMBA執行長與重要師長皆親自出席，為這場有史以來代表學校的大帆船隊伍，授予隊旗，除了象徵旗開得勝，並期待隊員們眾志成城，抓緊時間，發揮團隊合作的訓練精神，在10月的海上航程，成功跨越海上黑潮，一舉得名。

大帆船航海運動門檻極高，除了需要價值不菲，能夠橫渡大洋的龍骨帆船，還需要熟悉複雜的帆船航海技能，通常需要至少數月的密集訓練，甚至身為隊長的EMBA船長們，無不具備十八般武藝的航海王過人本事。

台大EMBA帆船隊隊長張鈞豪董事長，身為國內龍頭建商親家建設掌舵者，也同時具備美國 ASA帆船船長資格，並在2019年就在海峽盃帆船賽中橫渡台灣海峽。

政大EMBA帆船隊隊長黃莉樺，則是7隊中唯一的女性船長，不但具備美國ASA帆船教練資格，還在2020台灣最大規模的澎湖盃帆船賽中獲得總冠軍。

陽明交大種子隊隊長則是由上市網通大廠居易科技馬鴻方董事長領軍。離開辦公室的「馬船長」航海資歷傲人，不但多次以大帆船環島，巡航台灣周邊各海域，並多次參加台琉杯賽事，跨國航行。

北科大長風破浪隊則是台灣EMBA帆船界的一匹黑馬，由北科大推薦為台灣百大經理人的羅國材社長率領。北科大帆船社成立不到一年，但在羅國材以企業經營效率下，迅速成長茁壯。不但許多社員在短時內取得帆船航海證照，並舉辦各種推廣訓練。

師大國體大師帆船隊則是由同時身為主辦單位的彭顯恩擔任隊長。彭顯恩身為友晶創新與駝峰航海董事長，長期推動帆船運動，身為2022澎湖盃總冠軍，不但具備帆船教練資格，並且創辦駝峰航海帆船學校，打造大帆船維修基地提供船主後勤服務。

台南在地地主隊則有成大與南台科大，成功大學EMBA由身為成功大學EMBA校友總會帆船社社長的胡台強船長負責訓練，南台科大EMBA帆船隊為此次比賽的新秀。

南台科大EMBA帆船社在亞果遊艇集團侯佑霖董事長的大力贊助，與管理學院張瑞星院長的全力支持下，為此次全國EMBA大帆船賽迅速成軍，所有EMBA隊員從一張白紙開始訓練，表現令人期待。

中華民國大師運動協會在授旗儀式前，先舉辦一場精采「藍色經濟：海洋運動休閒與經濟發展研討會」，來自全台的產、官、學界帆船菁英將齊聚一堂，為台灣帆船遊艇產業發展報告獻策，身體力行政府揭櫫的向海洋致敬的國策。

成立剛滿3年的中華民國海洋事務最高主管機關「海洋委員會」，和活動舉辦所在的台南市政府並以指導單位提供諮詢與資源，使這兩項活動更具指標意義。

7個隊伍將在授旗之後，把握時間，加緊練習，並於10月15日進行安平至高雄長航賽，及16日進行小琉球繞島賽， 「2022年第一屆台灣EMBA大帆船賽」的成績將於兩天賽程結束後，由裁判長郭廷祥理事親自計算成績宣布，並於當天舉辦盛大頒獎典禮。

中華民國大師運動協會理事長彭臺臨表示，參賽選手為各大專院校的EMBA班精英，也是在各行各業經營有成的國內企業家，他們帶頭響應帆船運動，對帆運的未來如注入源頭活水，前景光明，「第1屆台灣EMBA大帆船賽將寫下兩項國內大帆船新紀錄，一是參賽的大專院校史上最多；另一是參賽選手由台灣商管學院之企業精英共60人組成，亦為帆船賽事史上空前，企業家帶頭推動帆船航海的熱情值得政府重視與鼓勵。」