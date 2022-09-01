竹北市光明商圈周邊車潮眾多，停6平面103個停車格不敷使用，縣府向交通部公路總局爭取前瞻計畫經費，改建為地下2層停車場，增為362格汽車停車格，8月試營運後，有效紓解停車問題，1日起正式收費，同步啟用的電動車格，需加收服務費，請民眾留意。

交旅處長游志祥說，停6停車場362格汽車停車位，包含8格身障車位、8格婦幼車位、6格電動車位及76格機車停車位，以4年為一期委外營運，9月1日開始收費。

汽車停車第1個小時20元 ，之後每半小時收費10元，進場未滿15分鐘免費，每日停車費收費上限為120元。另機車停放則是每次20元。

同步啟用的充電車格，收費方式為每小時加收20元服務費，為避免被一般車輛占用，停放電動車停車格的車輛，皆需加收每小時20元服務費，請民眾多加留意。

游志祥指出，目前新竹縣公有收費停車場設置電動車格的有，光明商圈停6停車場6格、自強七街立體停車場5格及莊敬二街停車場11格。

另外，竹仁立體停車場、嘉豐國小地下停車場、竹東信義和仁愛立體停車場、、竹東轉運站暨地下停車場及寶山國中地下停車場，都有規畫設置充電樁，預估明年底完成，新竹縣公有停車場的充電樁數量就有40座。

游志祥說，明年除了達到40座充電樁外，會持續同步檢視全縣公有收費停車場是否適合建置充電樁，進行全面性評估規畫，希望加速充電樁建置量能，符合民眾使用期待。