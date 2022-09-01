東森直消電商推出獎勵績優經銷商旅遊四天三夜國旅行程，秉持「別人做生意、東森做公益」的精神，由東森集團總裁王令麟率300位菁英經銷商前往花蓮玉里織羅部落，體驗部落文化深度旅遊並享用原住民風味餐，綜藝天王吳宗憲也來到現場與經銷商共同見證東森希望「腳印」稻田，而王令麟也鼓勵眾人透過旅遊做公益，幫助偏鄉一起拼觀光。

東森購物去年營收280億元，目前擁有1,100萬會員、站上品項80多萬產品，員工2,500位員工，東森購物2021年獲利18億元，今年上半年賺10億元，今年全年目標獲利20億元，去年每股獲利17.74元，今年上半年每股獲利8.5元。

東森持續關懷照顧偏遠地區的孩子與弱勢團體，透過東森慈善基金會長期贊助偏鄉學童「愛的早餐」，先前已數度到花蓮拜訪紅葉國小及古風國小陪孩子們吃早餐，這次帶領300位經銷商來到花蓮舉辦獎勵旅遊，同時也是為了發揮愛心做公益。 東森集團總裁王令麟表示，希望激發大家未來能把公益當作終生的志業，一起把愛傳出去。據聞花蓮當地的六分地用來種稻只有8萬多元的收入，但是東森ecKare夥伴一起來這裡觀光，透過東森彩繪稻田及深度旅遊行程，即可為部落帶來近百萬的收入，實質幫助在地觀光，也創造了偏鄉工作機會。部落頭目也表示會將10%的收入撥給偏鄉老人及小孩的養老教育基金，透過旅遊實踐互助共好，讓這次活動不只是旅行、分享也是在做公益，更加有意義。

這次東森直消電商更特別為績優經銷商舉辦「璀璨東森 榮耀時刻」菁英高峰會晚宴，並以奧斯卡為主題妝點、華麗揭幕，在場300名經銷商皆盛裝出席，王令麟親自授獎表揚獲獎經銷商，晚宴上也與皇冠級經銷商一同為全新商模「東森商店通」舉行誓師大會，下半年持續全力以赴，再創事業新高峰。

王令麟於晚會中表示，受限於疫情，此次獎勵旅遊特別選在花蓮舉辦，隨著全球性通膨帶來生活劇變，儘管未來經濟仍不樂觀，但大家沒有悲觀的權利，只能更努力。

本次在晚宴上也表揚了新晉升的皇冠經銷商及多位表現出色的經銷商，王令麟強調，樂見越來越多人透過東森直消電商帶來更多被動收入，尤其現在全球通貨膨脹，正常收入無法增加時，透過東森的被動收入，不光是經銷商一個人賺到錢，連周遭的人也都賺到錢，這是一個助人為快樂之本又能讓大家開心的好事業。

王令麟進一步指出，傳統直銷商的商品數是很少的，但人的生活最重要的就是吃喝玩樂，光是吃，就占掉人一生的開銷約35%，因此東森直消電商未來將透過商店通，結合全台灣各地美食、好吃的產品，讓消費者推薦朋友分享，相信會是很棒的商模。

東森直消電商2021年以30億元營收進入台灣直銷業前十大，2022年表現亦不俗，特別舉辦頂級國旅獎勵旅遊，主打吃好住好玩好，總裁王令麟全程招待，績優經銷商四天三夜入住五星級瑞穗天合飯店，享受「享溫泉、遊莊園」的旅程。