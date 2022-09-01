2022中國電子商務大會於9月1日-2日在北京國家會議中心召開。大會將按照「1＋5」結構，舉辦一場高峰論壇和五場專題論壇。

9月1日上午舉辦大會開幕式暨主論壇，下午舉辦「電商高質量發展」專題論壇；9月2日舉辦「新型數字消費、跨境電商、數商興農、國企電商」四場專題論壇。

本次大會作為2022年中國國際服務貿易交易會（服貿會）高峰論壇之一，由中國商務部、北京市人民政府主辦，商務部電子商務和信息化司、北京市商務局承辦，將聚焦數位經濟與實體經濟的融合貫通，探索新技術新業態新模式的創新應用，展望全球電商發展新趨勢，推動電子商務高質量發展。

在本屆大會開幕式上，大陸商務部將公佈2022年新增國家電子商務示範基地並授牌；現場發佈《中國電子商務報告（2021）》，全面解讀電子商務發展新成果、展望未來新趨勢。

大會主論壇邀請大陸全國人大常委會委員、社會建設委員會副主任委員江小涓，以及京東、阿里巴巴、波司登、認養一頭牛、新東方等領軍企業創始人及高管出席，圍繞數位經濟與實體經濟融合發展、電商平台創新實踐、品牌及產業數位化、直播電商新業態探索等話題展開分享；並邀請上海合作組織副祕書長索海爾·汗等國際嘉賓作主題演講，分享國際電商合作新動態。

在大會開幕式暨主論壇之後，五場專題論壇將圍繞電商行業發展熱點話題展開探討。

電商高質量發展論壇在9月1日下午舉辦，論壇聚焦創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，清華大學電子商務交易技術國家工程實驗室主任柴躍廷教授和國聯股份、美團、菜鳥、京東雲、阿里研究院、Nobaday、曲美家居等企業負責人從傳統產業數位化轉型、新業態促進新消費、電商快遞協同與綠色發展、數位新基建、品牌出海、數位技術創新等多角度分享實踐經驗和研究成果，為電子商務高質量發展拓寬視野。

新型數位消費論壇將在9月2日上午舉辦，圍繞直播經濟、即時零售、數位文化貿易等新型數位消費業態展開，京東到家、數字彙聚、無憂傳媒等新業態的開創者，元氣森林、小仙燉、HARMAY話梅、ffit8等新消費品牌的代表，潘家園直播基地、山東順和直播產業園代表以及專注於消費產業的挑戰者創投將帶來精彩分享。

跨境電商論壇將在9月2日上午同期舉辦，中國國際電子商務中心電子商務首席專家李鳴濤及新蛋集團、京東國際、丸貨wahool、小笨鳥及店匠科技(Shoplazza)、PingPong、鏈倉科技等優秀企業創始人及高管將出席此次論壇，共同探討RCEP新機遇、科技賦能、全球化佈局、DTC品牌出海等前沿話題。

數商興農論壇將在9月2日下午舉辦，亞洲開發銀行、盒馬、快手電商、中國預製菜產業聯盟、惠農網、密農人家等行業組織和企業代表，將聚焦商產融合、數字驅動，探索「數商興農」新業態新模式。

國企電商論壇將在9月2日下午同期舉辦，國網數科、南網物資、國能物資、中建材國貿、龍騰雲創、中國航信、中林雲信、衛士通、中煤開發、中建電商、魯班電商、北京華電電商等知名國資央企電商單位，將圍繞供應鏈、跨境、大宗商品、網絡安全、「雙碳」等領域分享央國企數位化轉型探索的實踐經驗，推動數位經濟時代下的產業互聯網創新發展。