台鐵公司化之後爭議不斷。台鐵企業工會日前和資方達成「調薪2000元」協議，但是台鐵基層員工不滿意協商結果，其他工會如台鐵產業工會正在串聯連署，希望翻案。交通部長王國材今（1）日表示，已和台鐵企工談過，薪資調整是兩階段。被問到是否會和台鐵其他工會談？王國材表示沒有相關計畫。

王國材是在「111年交通安全月啟動記者會」之後，接受媒體聯訪做出上述表示。

王國材重申，公司化之前會先調整薪資較不合理的部分，因為現在還不知道公司化之後的財務狀況。公司化條例過關，不受國有財產法束縛，也突破都市計畫法；因此公司化之後，如果營運和安全做好，不排除那時再爭取提高薪資。之前跟台鐵企工的協議就是這樣。

王國材說，過去台鐵企工也希望爭取更大幅度的薪資福利調整，經過討論，台鐵企工也了解交通部的狀況，因為公司還沒有經營前，還沒確定公司有沒有賺錢，不適合大幅調薪，因此就是兩階段調薪。

至於是否會擔心對中秋疏運造成影響？王國材說這部分已經和台鐵企工談過，他們也開過理監事會議，台鐵企工內部現在也在做一些協調。目前中秋節陸海空交通疏導措施都擬定，之後也會公告，今年的計畫就是正常疏運。

媒體詢問會再出現「類火車」嗎？王國材說應該不會發生，因為已經多次溝通。

是否會跟台鐵產工談？王國材說：「基本上我們是跟企工討論，企工跟我們的協議就是這樣做。」王國材並補充，台鐵公司化後，若公務員調薪也會跟著調薪。特別調薪會依安全與營業表現處理。