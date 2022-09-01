不要忽略脖子突然腫大，可能是甲狀腺癌，預後最差者大多不到半年就病逝。醫師表示，甲狀腺是脖子附近的內分泌器官，一般民眾易將之與扁桃腺混淆，誤以為脖子腫大只是感冒導致，若因過度腫大才就醫，且是惡化快速的甲狀腺未分化癌，大多在診斷後不到半年去世，所以若有脖子腫大、吞嚥困難、聲音沙啞等症狀，要儘速就醫。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《健康2.0》表示，甲狀腺位於在脖子氣管的前方，會分泌甲狀腺素，掌管全身的新陳代謝，但一般民眾常將之與淋巴腺、扁桃腺混淆，以為脖子腫大是感冒所致，但甲狀腺癌中最難治療的「未分化癌」惡化快速，曾有一名40歲的男性病患，即因發現脖子莫名腫大就醫，未料一週後回診，必須坐輪椅才能到診間，因為癌細胞生長極為快速，使其下半身已癱瘓。

吳昭寬表示，該名病患原本是營造工人，長期因肩頸痠痛進行推拿舒緩，某天因推拿後頭感到暈眩來就醫，當時他看到該病患的脖子明顯腫大，隨即進行核磁共振造影、細胞穿刺檢查，隔一週後病患回診看報告，已因下半身癱瘓必須坐輪椅。

吳昭寬說，從檢查報告得知，該病患的癌細胞已轉移至淋巴、脊椎，「第2到第5脊椎全是癌細胞，結果檢測為甲狀腺未分化癌，不到3個月即已病逝，這實在是超可怕的癌症。」

新光醫院家醫科醫師柳朋馳表示，除了甲狀腺周圍有腫塊、腫脹，有時甲狀腺癌是非典型症狀，不易診斷，例如有些民眾認為自己聲音沙啞，頸部略為腫脹，以為只是感冒，所幸很多是預後良好的乳突癌，存活率很高。但他提醒，若近期有脖子腫大、無故聲音沙啞、吞嚥困難、容易嗆咳、脖頸處有壓迫感、呼吸困難，應儘速就醫，以便確定是否為甲狀腺癌，把握黃金治療期。