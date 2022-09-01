陳時中稱無障礙通道象徵文明 秦慧珠轟講幹話：以後都不要走大門

民進黨台北市長參選人陳時中昨大陣仗前往北市選委會登記，卻因占據大門遭受非議，國民黨北市議員秦慧珠怒斥鴨霸、耍特權，害她只能屈辱地從殘障通道入場登記。陳時中1日受訪直言，「殘障通道並不是個屈辱通道，表示社會文明進步的象徵。」秦慧珠今反轟陳時中講幹話、玩弄話術，請陳時中以後到任何建築物都不要走大門。

秦慧珠指出，昨天陳時中率領大隊人馬前去登記，卻把信義行政中心的大門封死、堵起來，警察還用紅龍欄住，讓其他人都不能從大門出入，她強調信義區行政中心有13個公務機關、2個民間團體，一共15個單位，有非常多民眾要上班、洽公，還有很多人登記，包括她自己。

秦慧珠質疑，陳時中率領大隊人馬把大門封起來，讓大家沒辦法從正門出入，卻以非常幹話、玩弄話術、非常消遣他人甚至身障者的口吻說，「身障者斜坡道是文明社會的象徵」。

秦慧珠認為，如果陳時中不把大門堵起來，不需要走身障者斜坡道，陳時中把大門堵起來讓大家不能走，卻講幹話、玩弄話術，難怪陳時中仇恨值高，71％的人不喜歡陳時中，喜歡耍官威、耍特權，不顧他人方便，把出入口堵起來的市長候選人，一旦當選市長大官威風凌凌做法很多人都會受不了。

秦慧珠最後怒嗆，如果陳時中說走身障者斜坡道是文明社會的象徵，那請陳時中以後到任何建築物都不要走大門，走身障者斜坡道來試試看這樣的做法是不是能夠得到大家支持。