展覽展出新莊區覺明寺、地藏庵大眾廟、新莊長老教會、新莊聖保祿天主堂、雷法壇的田野調查成果。（宗博館提供／李奇叡新北傳真）

位於新北市永和區的世界宗教博物館，與輔仁大學宗教學系、中研院數位文化中心合作，今起至10月30日推出「宗教地景@新莊」特展，展出新莊區覺明寺、地藏庵大眾廟、新莊長老教會、新莊聖保祿天主堂、雷法壇的田野調查成果，讓觀展民眾了解當地信仰的不同面貌。

宗博館說，根據行政院統計，全台有將近3萬個宗教場所，大小宮廟、佛寺、教堂、聚會所、家庭式法壇隨處可見，平均1平方公里就有1個信仰聚點，比便利商店更密集，供民眾祈福許願「訴心事」，也是在地人重要的心靈寄託，台灣顯然就是一座「信仰之島」。

宗博館認為，宗教史可說是台灣史不可或缺的一部分，而宗教地景變化就是了解台灣史的重要媒介，因此在文化部指導下，宗博館2017年起開始長期「宗教地景調查計畫」，2020年推出以雙和地區為主的「街頭巷尾有神明2.0」特展，隔年攜手輔仁大學宗教學系合作「宗教地景、療癒與社會」標竿計畫，並於今年進行成果展覽。

宗博館展示蒐藏組主任林昱宏說，這次展覽透過台灣宗教地理資訊系統（GISRL），保存歷史文獻與田野調查成果，結合深度訪談影片，為觀眾呈現出更豐富多元的宗教文化視角與多層次的文化景觀，而此次配合「宗教地景@新莊」特展，也會舉辦文化座談會，以及多場新莊文化走讀活動，歡迎對學術田野調查或新莊區宗教場所有興趣的民眾一同探索。