國民黨桃園市長參選人張善政競辦發言人何元楷1日下午在律師陳麗玲陪同下狀告桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬。(蔡依珍攝)

國民黨桃園市長參選人張善政競辦發言人何元楷1日下午在律師陳麗玲陪同下，狀告桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選人鄭運鵬，以及2位側翼風傳媒新聞媒體評論員鄭圭汮和民進黨議員參選人李柏瑟誹謗和意圖使人不當選，也敬告側翼和酸民若再有不當指控也會蒐集提告，希冀以訟止謗、遏止歪風。

張善政擔任宏碁副總主持的農委會農業電子化研究計畫被控抄襲，面對綠營連日抹黑，委託律師陳麗玲正式提告。

「以訟止謗、遏止歪風！」何元楷說，鄭文燦和鄭運鵬受訪時汙衊張善政抄襲不法A錢，2人身為市長和立委公眾人物，竟在未查證的情況下，信口開河隨便汙衊張善政A國庫錢、不當獲利，根本就是把泥沙一直往桃園這個乾淨的水塘裡面倒，讓桃園淨土變成一灘汙水，張善政沒辦法接受。

「真的不要太過分，不要把這場選舉變成一場烏賊戰！」何元楷也呼籲側翼和酸民們，若繼續在網路有任何不當指控，說張善政A錢、不當獲利，團隊會蒐集證據採取法律行動，呼籲大家還給桃園人一個乾淨的選風，把乾淨的池塘留給桃園人。

陳麗玲敬告側翼或喜歡亂發酸文的酸民們，不要再任意評論，凡是跟宏碁公司或農委會計畫案相關，毀損張善政名譽的評論一律提告，會蒐集交給網路警察，讓他們透過粉專、臉書或PPT等相關的評論地點，從網址找到評論者提告，若有不起訴也會提出再議，因為宏碁已經提出澄清，清楚告訴大家計畫目的就是要蒐集全球各國的報告和資料，且這個案子在14年前就已完成相關結案報告，當時的總統是陳水扁、農委會主委是蘇嘉全，如果沒有完成這些報告，也不可能完成驗收結案。

陳麗玲說，2007年自己正好在擔任桃園縣政府農業局長，近日才了解，當時推動農業科技化、QRcode登入掃描的行為，就是農委會根據宏碁的報告案來推動，協助農民和消費者建立「從田間到餐桌」的生產溯源系統，對後代影響很大，因此一定要來幫張善政討回公道、要回清白。

陳麗玲說，除了告鄭文燦和鄭運鵬，發文稱「輕輕鬆鬆拿走5700萬」的風傳媒新聞媒體評論員鄭圭汮（音正規軍），在桃園街頭刊登「還錢來」巨幅廣告帆布的民進黨議員參選人李柏瑟，也會一併提告《刑法》的誹謗罪以及《公職人員選舉罷免法》的意圖使人不當選罪。