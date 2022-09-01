在三峽經營金牛角麵包店的康喜軒食品有限公司曾姓負責人，因積欠債務，涉嫌勾結銀行行員，找4名員工及1名員工友人當購屋人頭，再以不實的財力證明，向銀行詐貸1億2910萬元，新北地檢署依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴銀行行員、集團幹部等12名共犯，曾男因自始未到案遭通緝。

起訴指出，2016年間，曾男透過蔡姓友人取得政大某建案5戶不動產處分權，再與擔任公司財務長的母親，以投資房地產為由，以每人10萬元利誘月薪只有2到3萬元的4名員工及1名員工友人擔任購屋人頭，約定借名登記至2018年，為證明人頭具有還款能力，並找人偽造5人財力證明，讓5人搖身一變成了出資千萬的企業股東、業務經理。

楊姓銀行銀員明知曾男等人利用人頭貸款，並偽造財力證明，卻放水護航，私下指導5名人頭，如何以假身分面對銀行詢問，致使銀行陷於錯誤貸款，事後曾男卻無力還款，員工友人不滿背負高額債務提告，銀行察覺有異，此事才曝光。

庭訊時，12名被告均坦承犯行，檢方依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴。

檢方審酌，5名人頭及蔡男於偵查中已繳回犯罪所得，犯後態度良好，建請法官從輕量刑，並宣告緩刑以啟自新。