在重量級晶片股拖累之下，日經指數周四跌到近一個月低點。此前美國禁止輝達(Nvidia)對中國出口AI晶片，拖累日本晶片同業表現。

周四日經225指數收跌430.06點或1.53%，為27661.47點，為8月2日以來新低。東證一部指數跌27.67點或1.41%，為1935.49點。

由於聯準會大幅升息的陰影揮之不去，美國股市在八月下跌，為連續第四個月下跌，並為近七年來最疲弱表現。

聯準會主席鮑爾在上周五說，儘管會給家庭和企業帶來痛苦，聯準會將繼續加息，以對抗通膨。

重量級的晶片股東京威力科創(Tokyo Electron)下跌3.35%，報4萬2680日圓；愛德萬測試(Advantest)跌4.0%，報7680日圓。

其它重量級公司，Uniqlo母公司迅銷(Fast Retailing)跌1.45%，報8萬0760日圓；科技業投資者軟銀集團下跌0.93%，報5510日圓。

日本製鐵(Nippon Steel)漲1.27%；媒體報導，該鋼鐵廠和豐田汽車同意調漲車用鋼材價格，漲幅可能達到30%。豐田也下跌2.33%。

房屋建築商積水房屋(Sekisui House)升5.96%，為少數上漲的股票。公寓開發商Haseko也上漲2.81%。