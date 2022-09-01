繼聯準會主席鮑爾上周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）發表立場意外強硬的談話後，本周有越來越多美國央行決策官員表態支持激進的升息路徑，周三由克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）和剛上任的達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）接棒闡明央行將盡一切可能抑制通膨的決心。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，她預期明年初基準利率將升至4%以上，且應維持在該水準一段時間，好讓通膨回到央行設定的目標。她並表示隨著利率攀升，未來一兩年經濟衰退的風險已經升高，但至少到2023年央行都不會降息，「我認為聯準會明年不會調降聯邦基金利率目標」。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權。她認為未來幾個月基準利率應升至4%以上，而這遠遠超出了目前介於2.25%～2.5%目標區間。目前市場認為明年聯邦基金利率升破4%的機率僅有三分之一。

梅斯特主張利率將保持在高點「一段時間」，這與聯準會主席鮑爾和紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）這幾天的說法一致。她表示，實質利率—即聯邦基金利率與通膨之間的差額，需要由負轉正。

今年以來聯準儲已4度升息，總計升息2.25個百分點。目前市場預期該央行9月將連續第三次升息75個基點，並希望央行會在2023年秋季開始降息。

梅斯特預期升息將導致經濟增長放緩，美國的經濟成長率可「遠低於2%」，同時失業率將攀升，而金融市場仍將陷入震盪。她並預期今年通膨率將降至5%～6%，並在之後幾年越來越接近聯準會設定的目標。

對於那些期盼降息的人，她也給出了一線希望，稱她不認為聯準會非得繼續升息直到通膨率達到央行設定的2%目標，但決策者必須保持警惕，「過早宣布戰勝通膨怪獸是嚴重的錯誤，會讓我們重回1970年代貨幣政策走走停停的世界，這對家庭和企業來說代價太高」。

前一日紐約聯準銀行總裁、同時也是FOMC副主席威廉斯表示，為了實現聯準會設定的2%通膨目標，聯準會可能需要將其政策利率提高到「略高於3.5%」，並維持該利率水準到2023年底。亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示他不認為央行收緊政策的工作已經結束，通膨仍然太高。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周二接受媒體訪問時表示，聯準會將盡一切所能讓通膨率回到2%目標，而這未必會導致經濟嚴重衰退。

達拉斯聯準銀行總裁洛根一周前才上任，但她已經迫不及待表明自己的立場，稱她已準備好與其他美國央行分行總裁共同對抗通膨。

周三格根在達拉斯聯準銀行為了介紹她而舉辦的線上活動中表示，作為達拉斯聯準銀行總裁和決策者，我們的首要之務必須是恢復價格穩定，「這個主題非常明確，首要之務就是降低通膨，因為通膨將給企業和家庭帶來重大的衝擊和困難」。

洛根並未具體說明她如何看待9月決議、未來的利率路徑和經濟前景，僅表示「我們達拉斯聯準銀行的目標，是共同建設一個更強大的經濟」。