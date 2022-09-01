桃園市1日新增3536例本土個案，衛生局長王文彥說明，今日確診個案數較昨日下降6.46％，年齡層分佈65歲以上占7.52％、18歲以下占19.60％。4日將再規畫嬰幼兒及兒童BNT疫苗接種服務，長者部分則將於5日開設社區接種站提供莫德納及Novavax疫苗。

王文彥表示，由於嬰幼兒、兒童BNT疫苗接種狀況非常踴躍，市府再規畫4日上午8點至12點、下午1點到4點，12處社區接種站提供6個月至11歲嬰幼兒及兒童BNT疫苗。另對於長者將針對符合接種資格者共11萬多人，以造冊及發清單方式分別安排進行施打，5日開設15處社區接種站，提供70歲（含）以上長者接種莫德納及Novavax疫苗，8日則將提供65至69歲長者莫德納及Novavax疫苗接種服務，屆時請符合接種資格的長者可持通知單前往桃園接種站接種。

王文彥說，近期國內疫情上升，持續出現社區BA.5感染個案，即日起有多項防疫新制上路，包含入境可自駕回家，入境檢疫後4天返家放寬「1人1室」，住院、陪探病可使用家用快篩，快篩實名制第5輪開賣及65歲以上可免費領取5劑家用快篩等措施。

此外有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥表示，目前在案數共2萬2751人，照護案件累計60萬6157人，已完成60萬2261人，累計完成率約99.4％。截至1日，桃園專責ICU開設38床、收治24人、空床數14床；專責病房476床，收治220人，空床數256床，收治比率約46.2％，醫療能量充足。