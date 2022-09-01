香甜多汁的絲瓜深受民眾喜愛，一名女網友去賣場買絲瓜，回家切片炒肉末，成品卻像是刷背用的菜瓜布，粗硬到無法吞下肚子，引起網友熱烈討論，不少人看到照片笑歪直呼，這鍋吃完便秘都解決了。另有內行網友傳授「挑瓜技巧」，從絲瓜的顏色、重量及切開後的手感，就能知道這瓜老不老。

一名女網友昨在臉書上分享，買絲瓜回家炒肉末，本來準備好要享用美食，怎料煮好後的絲瓜竟然像是刷背用的菜瓜布一樣，纖維超粗，幾乎沒有辦法下嚥。從照片中可見，本來應該滑嫩多汁的絲瓜，像是被吸乾水份一樣，充滿皺褶與纖維。

照片吸引1.1萬人朝聖，不少網友看完直呼，「煮絲瓜布的概念」、「老掉的絲瓜吃起來超刮嘴巴」、「哇！菜瓜布」、「切的時候沒有感覺嗎？」、「整鍋吃完排便不順的問題也一併解決了，纖維超大」。

另有網友好奇詢問「到底要怎麼從切的時候就判斷絲瓜老不老啊？」內行網友則回應說，首先在挑選絲瓜的時候，不要選擇顏色過深、皮皺皺的絲瓜，另外，重量太輕的絲瓜也最好不要選，因為有可能是老化了，水分乾掉。切絲瓜的時候，如果是新鮮很嫩的絲瓜，切的時候會很順暢，如果切的時候覺得刀子鈍鈍的，可能就是太老、纖維比較大，需要削掉一部分比較好入口。