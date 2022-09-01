嘉義縣議員參選人黃啟豪，今一早從新港鄉月眉潭服務處出發，一路跑到嘉義縣選舉委員會登記參選，全程12公里。（黃啟豪競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

黃啟豪今從新港鄉月眉潭服務處出發，一路跑到嘉義縣選舉委員會登記參選，全程開直播。（呂妍庭翻攝）

盡管跑到氣喘噓噓，黃啟豪與團隊仍在時間內抵達，完成參選登記。（黃啟豪競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

曾任縣議會祕書，嘉義縣議員參選人黃啟豪，今一早從新港鄉月眉潭服務處出發，一路跑到嘉義縣選舉委員會登記參選，全程12公里，不但全程開直播，也有許多年輕人、親朋好友陪跑，盡管跑到氣喘噓噓，黃啟豪與團隊仍在時間內抵達，黃啟豪說，跑到選委會是自我挑戰，也是正能量的展現。

黃啟豪表示，這次從出生成長的月眉潭出發，跑到選委會登記，就是要告訴鄉親，他代表年輕、熱情、活力的「正能量」、「新戰將」，有充沛體力為鄉親服務，感謝超過50位鄉親志工和家人，一同陪他跑到選委會，12公里不算短的距離，頂著烈日，沿路有許多鄉親為他加油打氣，讓他感到非常溫暖，更有力氣堅定腳步，跑完全程。

黃啟豪所在的第2選區包括民雄鄉和新港鄉，應選7席，至昨天為止，已有7人完成登記，今也有人陸續登記中，據了解，登記前表態要選議員多達11人， 有老將、有新秀，有素人和藝人，競爭激烈，其中新港在地已有4人登記，除現任林秀琴、陳文忠，還有黃啟豪、新港鄉長林茂盛兒子林岱杰等人，4人地方實力堅強，在新港主要票倉恐殺到見骨。