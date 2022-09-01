基本工資拍板，月薪將於明年調整2萬6400元、時薪調整為176元，共有232.67萬名勞工受益，由於勞保、健保、勞退、薪資等成本增加，勞動部預估資方每年負擔將增加254.33億元。

勞動部預估指出，232.67名勞工中包括本國全時勞工126.78萬人、移工48.23萬人、時薪勞工57.46萬人，全時勞工部分，勞方、資方及政府分別增加10.41億元、191.24億元及11.17億元負擔，時薪部分勞方、資方及政府則分別增加3.62億元、63.09億元及4.31億元負擔。