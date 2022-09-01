中經院今公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為47.2％，較上月下跌0.6個百分點，7月中斷連續24個的擴張後，呈連續2個月緊縮，為2020年7月以來最快緊縮速度；中經院院長張傳章表示，歐美主要經濟體景氣放緩、電子業庫存壓力大，我國外銷訂單翻黑是一大警訊，負面影響將在下半年浮現，製造業對景氣看法趨於保守。

蘋果新機上市，廠商仍期待帶動拉貨潮；張傳章認為，全球經濟表現不佳、廠商消化庫存壓力下，對未來不敢太樂觀。

中經院也公布8月台灣非製造業經理人指數（NMI）連續2個月呈現擴張，惟指數回跌2.9個百分點，來到53.8％；張傳章解讀，主要國際經濟前景不佳，製造業、非製造業對未來看法趨於保守，兩大指數同時下滑。

而影響PMI的五項組成指標中，新增訂單與生產緊縮，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間下降，存貨擴張；領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續5個月緊縮，惟指數由2020年6月以來最快緊縮速度（36.6％）回升5個百分點至41.6％。

五大產業回報PMI數據，依緊縮速度排序為交通工具產業（40.0％）、電力暨機械設備產業（43.3％）、基礎原物料產業（44.2％）、電子暨光學產業（45.7％）與化學暨生技醫療產業（47.1％）；僅食品暨紡織產業（51.9％）PMI仍呈現擴張。