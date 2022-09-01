石門山入口自然步道景觀營造統包工程8月20日完工，今舉辦啟用典禮。（蔡明亘攝）

步道旁增設平台，提供民眾休憩空間。（蔡明亘攝）

桃園市龍潭石門山鄰近石門水庫，為台灣小百岳之一，其主要登山口為石門山北段入口，但步道多為土石，經雨水沖刷導致石頭裸露、步道高低不平還長滿青苔，安全性有疑慮。市府斥資1152萬元經費，經歷約6個多月工期，終於將登山口往上約430公尺步道改善，今舉辦啟用典禮，現場也聚集許多山友專程前來體驗新步道。

桃市府觀旅局長楊勝評說明，石門山入口自然步道景觀營造統包工程，沿線須改善土地多為私有地，經取得多位地主同意後，今年2月初開工，改善北段登山口開始約430公尺步道，並於8月20日完工。

桃園市長鄭文燦表示，石門山步道工程採生態工法，不使用傳統石板與木材，改以透水性較好的碎石鋪設路面，讓雨水滲流下去，此外也在步道兩旁設置縱向與橫向的生態植草溝，將雨水分流至山溝以利快速排水，更以土包固定邊坡，避免邊坡滑落，改善景觀視覺效果。

入口意象部分，拆除原有紅色大型牌樓，改以圓融意象，連結到入口前的圓形廣場，同時也在步道旁規畫平台提供民眾休憩空間，並增設方向指標，也移除步道上違規攤架，還給登山口自然森林意象。

啟用典禮現場一名來自大溪的山友表示，多年前曾爬過舊步道，當時路面難行，如今改善後，不僅走起來十分安全舒適，視野也美觀許多，之後會想經常來此健行。

據統計，桃園升格8年來，投入約6.2億元改善市內共25條步道，市府將持續盤點並用生態工法修復古道，預計日後將再推動25條步道修建計畫，提供更多休憩地點。鄭文燦也提到，未來此處將結合石門勞工育樂中心、圓桌教育基金會等，推動第2階段改善工程，將石門山打造成兼具休閒踏青與環境教育的好去處。