外送平台愈來愈方便，肚子餓不用出門就可以享用到美食。一名正妹日前訂購外送，沒想到外送員竟把餐點掛在門把上，只見她一開門餐點就掉下來，讓她傻眼直呼，「外送員很辛苦，但可不可掛裡面一點 ，拜託啦，這不是第一次也不會是最後一次」，影片畫面曝光引起網友熱烈討論。

外送員竟把餐點掛在門把上，正妹開門秒變「在地」美食。(翻攝臉書爆怨公社)

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她知道外送員很辛苦，但希望外送員送餐點時，可以將提袋掛裡面一點。從貼文中的影片可以看到，餐點與飲料被掛在門把上，只要一轉動門把，餐點就會瞬間掉下，讓她崩潰直喊「有常識也知道掛這樣會掉吧！」。最終她也只能選擇將門打開，只見她快速轉動門把，餐點仍然原地落下，醬汁和飲料撒的到處都是。

正妹發文抱怨，影片畫面曝光引起網友熱烈討論。(翻攝臉書爆怨公社)

影片曝光，引起網友熱烈討論，不少人建議「外面放個板凳是不是方便一點」、「建議下次門口放小板凳」、「可以放小桌子或小椅子給外送員放餐點，不然這樣的事還是會發生」；不過也有人譴責外送員「一看就知道故意的，不懂的替人多想一點」、「這肯定是故意的」、「這種掛法直接客訴了」。