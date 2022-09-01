47歲影后周迅2年前以「祝安好」3字與美籍華裔演員高聖遠雙雙承認離婚，去年周迅傳出開了新桃花，對象是小她13歲的「馬賽克樂隊」吉他手卓越。近期周迅上脫口秀節目，被來賓爆料自曝行程要去成都看男友樂團的演出，周迅在一旁沒否認，露出嬌羞燦笑，也算是首次間接認了男友身分。

周迅2014年閃電發微博向大家介紹大她5歲的新男友高聖遠，同年兩人在周迅主辦的公益晚會上穿婚紗、西裝，向大眾宣布結婚，近年兩人幾乎沒同框出席活動傳出婚變，2020年高聖遠被發現在IG刪光所有跟周迅有關的照片，不久男方傳出有新歡，周迅才與高聖遠發文證實離婚。

周迅曬8月的照片，其中一張可見她只穿了運動Bra。（圖／翻攝自i周迅微博）

周迅最近和馬賽克樂隊吉他手卓越爆出熱戀。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

去年大陸狗仔爆料周迅有新男友，遭直擊和樂團吉他手卓越手牽手進飯店，男方小她13歲，兩人談姊弟戀似乎已經是公開的秘密，當晚兩人還一起參加聚會跟朋友吃飯，周迅與卓越互動超閃，不時幫對方夾菜，還傳出周迅有回在片場變臉不耐煩，經過安撫後又繼續工作，結束後直接回到飯店，疑似為了想早點下班見男友而生氣，但周迅自始自終未回應。

周迅回春成少女。（圖／翻攝自i周迅微博）

近日，周迅上節目《脫口秀大會》，來賓李誕爆料某次要去成都辦離婚，周迅也脫口自曝正要前往成都，「看馬賽克樂團的演出」，還被李誕虧：「妳怎麼會聽這種音樂呢？非常的尷尬，當場有一種『死亡』的感覺」，笑說：「不是說跟年輕人談戀愛嗎？」周迅燦笑沒否認，而她最近曬出8月的紀錄照片，寫下：「八月。周迅自在人間​​」，其中一張可見她罕見穿了運動Bra秀小性感，粉絲興奮回：「希望你一直開心，不需要在意別人的看法」、「想和迅迅一起看海」、「姐姐好美啊啊啊啊」。

周迅被李誕爆料要看男友演唱會。（圖／翻攝自扮圈八哥微博）