香港特區行政長官李家超1日舉行記者會。會上，李家超宣布，香港特區政府經過與廣東省政府、廣州市政府和深圳市政府討論，建議香港與大陸就「通關」方面實施「逆向隔離」，並已得到廣東省相關部門的支持。「逆向隔離」是指香港市民先在香港的隔離設施檢疫，然後以閉環形式進入大陸。粵港雙方將設專班研究實施細節及推進落實。

香港01報導，特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視訊形式，1日與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。李家超下午在記者會表示，雙方就粵港、穗港等合作交換意見，會議達到多項成果，雙方同意設立13個粵港合作專班，包括北部都會區、商貿、青年、航運等範疇。

他透露，粵深支持「逆向隔離」建議，並同意設立專班推進落實，目前河套區作試點，隔離後可閉環進入內地，強調每個環節都會符合兩地疫情管控要求。他稱希望盡快做，「我係一個好心急的人」。

至於香港與廣東省成立的13個專班，李家超指，港方負責官員都屬司局級，對接的粵方官員是相同層級，這些專班會經常開會聯繫，一星期可以有幾天，疫情下將經過電話、視訊、或慣用軟體聯絡，李家超形容這種安排行之有效，正如「逆隔離」的安排，「達到嘅成果係實際同充分」，相信對接方式不會影響深化合作。

至於兩地對接專班涵蓋北都會等範疇，會否令香港失去發展主導權，未來會首要考慮香港利益、抑或大灣區利益？李家超強調，香港及大陸的利益一致，整個「十四五」規畫都是為了整體利益好，任何商討都「以推展最大利益為依歸」。他指兩地的合作機制一向都為香港帶來極大利益，廣東在第五波疫情派員援港、確保香港食品供應，就是利益一致的具體事例。

李家超稱，「逆隔離」會視為已滿足大陸檢疫「7＋3」的要求，推出該措施有兩個原因：一是減少對大陸旅店造成的負擔，善用香港設施；二是確保可提供一個可行、有系統的方法，讓港人北上，滿足港人需求。計畫以平衡兩地要，同時滿足入境者需求為本。

被問到提出「逆向隔離」是否代表放棄與大陸全面免檢疫通關？李家超表示，目前香港疫情升溫，每天確診人數達至8000至1萬人，為不造成對兩地社會的威脅，同時尋求可行方法，因此以「逆隔離」作取代方案。

有記者問到「逆向隔離」落實方面，會有多少名額、用什麼口岸、大陸有沒有派員監察、檢測標準不同如何處理。李家超指，措施的目的是做完後要符合大陸「7＋3」的要求，因此在標準、落實細節、閉環方式等，都會是專班稍後會討論的事項，因此重點是需要符合大陸的需求，這要等待雙方的共識。