強颱軒嵐諾目前在台灣東方海面，預計接近台灣時將有強風大雨。不過明明軒嵐諾還沒開始發威，有民眾逛超市時卻發現，一袋300多克的青椒竟飆破400元，讓他驚呼難道是業者趁著颱風坐地喊價？不過網友指出，即使沒有颱風，每年中秋節接近時，烤肉會用到的蔬菜都會特別貴。

原PO在臉書粉專「爆廢公社」發文分享，某家農會超市的台灣甜青椒價格驚人，一袋2個、約300多公克的青椒，竟然要價400多元，他馬上猜測可能是因為軒嵐諾即將影響台灣所致，直呼「這是颱風價？」

對此，許多網友紛紛回應，「漲了十倍」、「這價錢也未免太嚇人了吧」、「我是窮鬼吃不起」、「看來又要放到爛掉了⋯」、「沒有颱風假，卻有颱風價！」、「大概先把颱風的菜價先平均分攤了」、「颱風天前拜託就別去湊熱鬧了，保證大漲」、「笑死，每年都可以發國難財」。

不過有內行人指出，其實每年接近中秋節前後，因為許多民眾烤肉會選擇青椒當配菜，價格都會大漲，「中秋價，青椒中秋都會漲」、「每年中秋時青椒都特別貴」、「中秋節前青椒每年都會貴到天價」、「中秋價烤肉蔬菜類自動調整」。