后里國中活動中心新建工程已完成主體建築，因營建物價指數上漲流標多次，採取減項發包，致內部設施缺乏。（陳世宗攝）

立委楊瓊瓔、市議員陳本添1日邀請教育部體育署、市府教育局會勘，爭取完善內部設施。（陳世宗攝）

台中市后里國中活動中心新建工程已完成主體建築，3年前因營建物價指數上漲流標多次，採取減項發包，致內部設施缺乏。立委楊瓊瓔1日邀集相關單位會勘，教育局同意自籌200萬元經費完善綜合球場設施；柔道角力場尚缺1100萬元經費，體育署允諾盡力核定相關補助預算。

后里國中活動中心由中央地方投入7000萬元經費，因減項發包僅完成主體建築。立委楊瓊瓔、市議員陳本添1日邀請教育部體育署、市府教育局會勘，爭取完善內部設施。

后里國中校長賴勝豐說，一樓為柔道角力場，缺乏柔道墊、角力墊及下方地板系統工程，二樓為綜合球場及學生集會空間，尚未施作地坪、沒有畫線、沒有球柱及保護墊工程，初估約需1300萬元經費。

「沒有基層體育，哪有奧運金牌？」楊瓊瓔表示，有完善運動設施，才能讓體育發展從小紮根，培養未來的台灣之光。后里國中發展柔道角力運動已有40幾年，目前也成為全國國中柔道角力強權之一，2021年獲得東京奧運柔道男子60公斤級銀牌楊勇緯，就是來自后里國中柔道隊。

體育署學校體育組長蔡忠益說，讓孩子們有完善安全體育設施是我們的職責，后里國中活動中心內部設施改善計畫總經費約1300萬元，活動中心二樓綜合球場，地坪、球場畫線、球柱及保護墊工程約200萬元，先由教育局自行籌措經費辦理。

針對一樓柔道角力場的柔道墊、角力墊及下方地板系統工程約1100萬元。蔡忠益表示，待學校提報相關計畫後，體育署會盡力核定相關補助預算；透過中央經費挹注，協助學校解決活動中心內部設施設備不足的問題，給予孩子們最大支持，培養基層運動的良好風氣。