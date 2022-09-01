自歐洲文藝復興時期，於貴族子弟間興起的「壯遊」之旅，其文化意涵與價值備受學界肯定，而Gucci 2022 Hortus Deliciarum歡愉花園系列便以此為題，製作高級珠寶系列，並於即日起至9月5日，選址於以羅馬萬神殿為靈感大同大學尚志教育研究館作為展場，展出142件，總值約8億4400萬元珠寶腕表作品，呼應文藝復興時期貴族們，從羅馬起程並以羅馬作為終點的壯遊主題。

Gucci 2022 Hortus Deliciarum歡愉花園系列，於即日起至9月5日在大同大學尚志教育研究館展出。（Gucci提供）

Roma主題微型馬賽克黃金項鍊，2035萬元。（Gucci提供）

白金獅頭耳環，鑲嵌綠柱石、尖晶石、橄欖石和鑽石，430萬元。（Gucci提供）

Pearl主題黃金項鍊，白色珍珠、金色珍珠、帝王拓帕石1935萬元、黃金鑽石雙指戒指鑲白珍珠 395萬元_黃金珍珠鑽石耳環365萬元。（Gucci提供）

品牌創意總監Alessandro Michele將歡愉花園高級珠寶系列最新篇章，分為Roma（羅馬）、Kaleidoscope（萬花筒）、Pearls（珍珠）、Swing（搖擺年代）、Talisman（護身符）等5個主題組成，並以「記念品」概念貫穿其中。進入展間首先看到的是羅馬主題，該系列品牌特別於佳士得（Christie’s）拍賣會標回共18件以羅馬競技場、羅馬廣場或灶神廟等羅馬地標為構圖的微型馬賽克玻璃瓷，嵌入到項鍊、手鐲、戒指中，做為羅馬系列珠寶的設計元素，其中一組以羅馬廣場微型馬賽克為亮點的18K金項鍊，其18K金金屬鏈上以獅頭銜著11顆丹泉石，展現品牌精湛的工藝與過人的細節設計。

Swing主題，黃金項鍊鑲嵌橄欖石、紅碧璽、鑽石與琺瑯，1805萬元（Gucci提供）

Talisman主題白，金項鍊鑲嵌帕拉伊巴碧璽紅碧璽尖晶石和鑽石 2260萬元_白金耳環鑲嵌靛藍碧璽、帕拉伊巴碧璽與鑽石 10,85萬元、白金雙指戒指鑲嵌綠色帕拉伊巴碧璽與鑽石(右) 820萬元、白金戒指鑲嵌薄荷碧璽與鑽石(左) 28萬元。（Gucci提供）

來到Kaleidoscope的主題，整體以紅碧璽、綠碧璽與鑽石等多彩珠寶，展現具異國文化的濃烈色彩為主，呈現青年壯遊時感受的文化、色彩衝擊;壯遊時跨越海洋的旅程，則以Pearls系列呈現，該系列以南洋珍珠作為主軸，其中以帝王拓帕石作為主石的黃金項鍊，Gucci特以花朵鑲坐托著圓潤白色、金色珍珠，保留珍珠的完整，周圍水滴型的綴飾更象徵希臘神話中對珍珠「誕生於大海的泡沫」的描述。

G-Timeless Planetarium白K金坦桑石中置陀飛輪腕表，770萬元。（Gucci提供）

：G-Timeless Dancing Bees粉紅色蛋白石表盤腕表，715萬元。（Gucci提供）

接著Swing則帶領觀者來到以1930至40年代紐約，該系列以碩大的橄欖石、湖水藍碧璽、紫水晶、馬達加斯加石榴石與黃色綠柱石加以「破壞」，宛如爵士樂中的切分音，增加了戲劇性;最後，Talisman則以1970年代流行的幾何圈型長鏈搭配碩大鍊墜的設計，為歡愉花園高級珠寶系列的漫長旅程畫下完美的句點。

18K黃金單顆寶石戒指(由上至下)，鑲嵌粉色碧璽和鑽石 525萬元、單顆寶石銜尾蛇戒指18Ｋ白金鑲黃色綠柱石和鑽石 230萬元、單顆寶石銜尾蛇戒指，18Ｋ白金鑲坦桑石和鑽石雙指戒指 560萬元。（Gucci提供）

另，今年為Gucci 瑞士腕錶50周年，甫於 Gucci Wonderland 活動亮相的 G-TIMELESS PLANETARIUM 飛行陀飛輪腕錶、Gucci 25 H 鏤空陀飛輪、G-Timeless Dancing Bees 陀飛輪腕錶、Grip Sapphire 機械腕錶新作亦同步來台展。