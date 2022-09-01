你會怎麼處理家中炒菜、炸物後的剩油或過期食用油呢？由台北市跨校高中生組成的「High School Soap Lab（HSSL）」，利用暑假在永康商圈舉辦「百人攔油打皂」志工行動，邀請當地里民與商圈民眾，將廢棄食用油回收製成家務清潔肥皂！永慶房屋力挺學生「皂」環保，不只支援行動所需物資，永慶同仁也親自加入製皂行列，讓廢油重生，落實資源再利用，協助學生將環境友善價值，推廣至鄰里居民、商圈訪客與鄰近學校師生，建立家庭及社區的永續新生活！

落實食用油回收 廢油也變能源

攔油打皂行動召集人、成功高中學生蔡元誠指出，解決家庭廢油最常見但錯誤的做法，就是將廢油直接倒入排水道，不只容易在水管中堆積油垢、影響排水及誘發惡臭，流進下水道後，也會造成油塊淤積及水質土壤的污染。

蔡元誠表示，「食用廢油是現今國際上的重要生質能源，可以轉作生質柴油，台灣也有許多相關應用。我們應將日常產生的廢油用容器收集，再交由清潔隊回收，才是正確的作法！但一般家庭產出的食用廢油較少，若能動手製成環保家務皂，也能達成減廢與節能再生的永續效益。」

「社區好鄰居」永慶房屋經常協助地方舉辦活動，贊助帳篷、瓶裝水等物資和人力。圖/永慶房屋提供

推廣無毒手工皂 用「皂」顧環境

HSSL的團隊發起人、薇閣高中學生莊又凝表示，市售的合成清潔劑大多以石油為原料，製作過程中會添加防腐劑、定香劑、塑化劑等化學物質，使用後殘留於污水中的成分，也不易被環境分解。因此攔油打皂行動，除了要宣導食用廢油回收的相關辦法，也藉機推廣手工皂的製作原理及方法，若能由無毒又環保手工皂替代石化清潔劑，就能延伸「皂」顧環境生態的行動效益，從解決家庭剩油回收的角度，來普及資源不浪費與環境友善的知識。

「HSSL的很多成員都是從小生活於永康商圈，學生為了推廣環境友善價值，願意在暑假期間走進鄰里社區，用行動展現社會關懷，是很可貴的學習經驗！」HSSL的金頭腦、成功高中化學老師施朱娟分享，從HSSL第一次發起皂顧行動至今，已發送數千顆的環保皂給醫護及教育單位，不只是倡議手工皂的環境友善功效，更重要的集合學生的力量來關懷社會、創造改變！

永慶一起「皂」環保 響應永續新生活

經過學生團隊的熱血動員，攔油打皂行動共吸引300多人響應，成功產出2000顆環保手工皂！接下來，HSSL計畫在鄰里建立樂齡銀髮的定期打皂教學，增加長輩的自我肯定價值的同時，在社區中落實廢油打皂的永續新生活！

永慶房屋大安區張曜靈店長表示：「這一次在永康里的攔油打皂行動，鄰里的居民素養高、學習能力佳，對於環境教育與手工皂的製作學習，相信會有很好的效果。永慶房屋作為社區好鄰居，不只提供民眾在買屋賣屋上最可靠優質的服務，也經常協助地方舉辦活動，贊助帳篷、瓶裝水等物資和人力，因此與許多里長、社區幹事及學校師生都是多年來的好朋友，合作默契十足，不論是節慶禮俗、快閃市集或學校園遊會，只要與我們聯繫，永慶都會全力支援，一起為活動注入更多活力，促進商圈繁榮、打造幸福社區！」

HSSL在永康里的攔油打皂行動由蔡元誠、許翀瑋、林咨邑、廖文燦、伍致勳、余茂榮、游翔皓、黃昱勳、黃奕勛、王彥鈞、張育綾、張家熏、謝采葳、謝舒安、蔡佾彤、莊又晰、莊又凝、楊詠絮、李婕妤、林霂昀、 洪皓禎、郭庭愷、江家慶、林雋書（成功高中、百齡高中、延平高中、和平高中、中山女高、金華國中、中正高中、康橋中學、薇閣高中、政大附中）跨校高中生組成。圖/永慶房屋提供