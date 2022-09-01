長期喝手搖飲、攝取過多糖分，恐造成身體負擔，長期定居台灣的美國正妹崔璀璨表示，她親自到3間手搖飲買了各種甜度的綠茶，經測試後發現，即便是無糖綠茶，最低還是有5.9克的糖，讓崔璀璨驚呼只要生活在台灣，有非常大的機率在飲食上是不安全的。

崔璀璨昨（8月31日）於個人YouTube上傳最新影片指出，自己超愛喝手搖飲，習慣喝半糖去冰，過去曾長達6個月沒有喝水，每天只喝含糖飲料，導致後來一喝到水，就會感到噁心，許多網友提醒她這樣容易引發糖尿病，但她認為只要生活在台灣，有非常大的機率在飲食上是不安全的。

崔璀璨到坊間3大手搖飲分別買了無糖、微糖、半糖、少糖及全糖的綠茶，然後依序做含糖量測試，結果發現3家手搖飲的無糖綠茶仍含有糖分，最低5.9克，最多是7.3克；值得關注的是其中一家的手搖飲半糖綠茶竟有高達36.7克的糖。

崔璀璨在片中訪問營養師周培芬，周培芬表示，依據美國心臟科醫學會議標準，希望人一天攝取20克就好，因為糖分對心血管疾病的影響非常大，所以要更嚴格的限制。

周培芬說，如果經常攝取很多糖的話，血液中糖分很多，就會像糖漿一樣，會導致血液流動變慢，身體不需要這麼多熱量時，就會累積在身體變成脂肪，變胖後會增加罹患糖尿病、心臟病、腎臟病或癌症的機率。