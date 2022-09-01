新華社1日報導，聯合國安理會美東時間8月31日由中國常駐聯合國代表張軍主持會議，一致通過中國起草的關於加強非洲能力建設問題的主席聲明，這是安理會首分關於非洲能力建設問題的成果文件，也是中國連續第三次在擔任安理會輪值主席期間推動安理會就非洲問題發表主席聲明。

主席聲明以8月8日中方倡議舉行的「非洲和平與安全：加強能力建設，實現持久和平」安理會公開辯論會討論為基礎，就支持非洲加強能力建設提出系統性主張和建議，其中既有理念引領，也有行動方案，既有應對疫情等緊迫挑戰的舉措，也有著眼長遠的治本之策。針對非洲國家普遍關切的一些問題，提出了明確的行動建議。

主席聲明讚賞非洲國家和非洲聯盟（非盟）在預防衝突、建和維和、經濟發展方面取得進展，呼籲加大支持非洲能力建設，全面推進，因國施策，結合非洲國家需求提高針對性，強調要尊重非洲國家自主權和主導權。

主席聲明歡迎非洲及其發展夥伴提出的重要發展倡議，強調應有效推進落實，實現全球發展。應支持非洲推進基礎設施建設、加快工業化、消除貧困、促進就業。鼓勵支持非洲教育和職業培訓，提高數位化投資，為科技創新創造良好環境。應加大支持非洲抗擊新冠肺炎疫情，呼籲疫苗生產國特別是發達國家幫助非洲獲得疫苗，自願進行技術轉讓。

主席聲明指出，應支持非洲加強糧食安全，鼓勵通過農業專家交流、建立農業示範中心、投資非洲初創企業、援建農業和交通基礎設施等方式，説明非洲加強能力建設，構建從育種、種植到加工、倉儲、物流的完整產業體系。支持非洲應對氣候變化，呼籲發達國家加大投入，提供技術轉讓和資源支持。

主席聲明指出，應支持非洲國家改善法治，鞏固權威，促進社會包容和團結，確保任何人都不掉隊。鼓勵為非洲執法人員提供更多培訓機會。安理會要根據當事國形勢發展，及時審查、調整、取消制裁機制。

主席聲明鼓勵通過地區機制和平化解爭端，實現共同、綜合、合作、可持續的安全。強調應為解武復員、安全部門改革提供資源和經驗支持。支持非洲常備軍建設，提供有針對性的能力建設。應為非洲打擊海盜提供人員、資金、技術、培訓支持，合作開展海上巡邏、執法合作、反海盜演習。

主席聲明指出，安理會要及時審查並調整聯合國維和特派團授權，使之符合相關國家需要和形勢發展。要求聯合國祕書長1年內提交報告，就維和特派團授權表現進行評估，並就調整授權或制定退出戰略提出建議。

主席聲明強調，有必要為非盟自主維和行動提供靈活、可預見、可持續的資源支持，鼓勵各方就使用會員國攤款支持非盟維和行動展開討論。要求聯合國祕書長8個月內提交報告，評估已有進展和經驗，就推進有關工作提出建議。

在主席聲明通過當日為全體會員國舉行的吹風會上，聯合國各方特別是非洲成員普遍積極評價主席聲明，認為主席聲明反映了安理會成員支持非洲建設持久和平的共識，是國際社會在幫助非洲方面朝著正確方向邁進的重要一步。肯亞、加蓬、迦納、南非、突尼斯、衣索比亞、瑞士等多國讚賞主席聲明發出支持非洲國家和非盟在地區事務中發揮主導作用的積極訊號，在制裁、維和供資等問題上正面回應非洲關切，期待同會員國共同推進落實。