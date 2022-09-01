國民黨桃園市長參選人張善政委託律師告桃園市長鄭文燦誹謗和意圖使人不當選，鄭文燦對此表示，提告不會洗白或讓案子消失，最佳策略還是誠實以對，強調計畫主持人要負全責，不要牽拖宏碁，他也諷刺國民黨主席朱立倫至今隱形，不見提出任何共同主張。

鄭文燦和鄭運鵬受訪時稱張善政抄襲、不法A錢，張善政委託律師提告誹謗和意圖使人不當選，鄭文燦對此表示，農委會的委託研究案有一定規範，並不會因為提告而洗白，或讓這個案子消失，張善政還是必須要面對，他認為在選舉期間最佳策略是誠實以對。

鄭文燦說，農業電子化這個案子週刊已經做了很完整的報導，大家可以就報導內容來討論，為什麼一個計畫主持人，可以用剪貼或抄襲的方式來交委託研究案，他也認為不要牽拖給宏碁，因為計畫主持人用宏碁的名義得到標案，但按照合約，是由計畫主持人來負全責，如果有任何缺點瑕疵或是違反規範的地方，計畫主持人仍然要負相當的責任，而不是把責任推給宏碁或推給其它人。

面對朱立倫稱民進黨潑髒水的功力有點LOW，鄭文燦也反批朱立倫在這場選舉當中至今隱形，沒有提出正面的主張，他認為主席應該是能夠帶領整個團隊，像蔡英文總統對18歲公民權都到各地方去說明對國家轉型的重要性，國民黨的團隊不應該只是停留在這個層次。