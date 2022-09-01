集保結算所董事長朱漢強表示，在擘劃創新、韌性、永續3大新未來策略方向下，集保的定位自金融市場後台逐步轉型為中台，後續將落實深耕基金市場多元服務、發展股務4e服務、接軌ESG永續投資趨勢、複委託跨境保管服務、強化資安韌性等5大行動方案。

集保結算所配合主管機關政策推動，近年逐步將既有業務數位化，並持續規畫多元數位化業務，透過各項「線上、數位、免臨櫃」服務，讓投資人可「多用網路，少用馬路」，以優化金融交易流程、提升投資人體驗，進而推動金融市場生態圈共生共榮。

朱漢強指出，在創新、韌性、永續3大新未來策略方向下，集保結算所定位已從後台漸漸轉型為中台，目前公司同仁「心中都有數」，此數為「數位」及「數據」的數。在此概念下，後續將落實在5大具體行動方案上。

首先，集保未來幾年將深耕金融市場，以打造基金服務生態系，首要之務為建置「境內基金集中清算平台」，未來將分三階段進行，預計明年將率先推出包括投信和銷售機構的B2B總額收付，後年拓展至B2C，2025年研議推出淨額集中清算可行性。

此外，朱漢強指出，集保將優化「基金資訊觀測站」，包括打造ESG基金揭露專區、普惠金融教育專區及基金資訊交換中心。同時，也充分運用大數據經驗深化基金監理分析，包括擴大申報資訊且標準化格式、導入AI協助監理及強化基金曝險分析等。

其次，集保將發展電子投票（e-Voting）、股東會視訊會議平台（e-Meeting）、股務訊息電子化通知（e-Notice）及股東會紀念品電子化（e-Gift）等股務4e服務。其中，明年將強制興櫃公司全面使用電子投票，明年3月預計推出股東會視訊會議平台3.0新版服務。

朱漢強指出，集保將持續延伸股務服務，預計明年中將先推出股利電子化通知，通知管道包括集保e手掌握和電子郵件等，後續將研議提供股東會紀念品電子化服務，今年將展開相關調查研究，盼降低公司及股代機構等發放紀念品的作業成本。

再者，集保2020年率先推出多元ESG資訊揭露服務，且已全數網羅全球大型ESG資料庫。朱漢強表示，未來除持續增進ESG評分資訊外，將再提供投資組合永續績效報告，並研議發展本土投票顧問機構可行性及建置逐案投票揭露系統，公私協力推動永續金融。

第四，集保將與證交所分工合作，規畫建置「複委託保管服務平台」，負責後台款券保管帳務管理，搭配證交所的「聯合徵信平台」和「風控監理資訊平台」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效。

朱漢強指出，集保已有跨境保管外國債券多年經驗，未來亦能運用在複委託證券、ETF及固定收益商品上，且規畫單一結算保管機構提供服務，不僅保障投資人資產安全，進而擴大證券商業務規模，並能落實風險控管，掌握相關監理資訊。

最後，集保因應國際情勢與數位風險，將透過主動資安監控及自動化工具，持續提升金融資安聯防，精實資安治理，強化資安防護、積極培育資安人才，並透過協助證期業者強化資安意識與事件應變處理能力，進而穩定台灣資本市場運作，讓投資人安心信賴。

朱漢強強調，除了集保自身要做好資安防護，金管會旗下證券周邊單位F4也會情資分享，做好資安聯防，甚至擴及其他周邊單位進行多線聯防，因為脣齒相依，需要各司其職，才能提高國家整體資安防護韌性。