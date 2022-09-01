受惠於開學季買氣發威，通勤機車的需求增溫，三陽工業(2206)機車8月總銷2萬4835台、市占率37.2%，連四個月榮登市場冠軍。累計今年1-8月銷量15萬48台、市占率32.7%，站穩國內機車銷售市占第一寶座。其中，在三陽全力加碼促銷下，最省油的國民神車「全新迪爵」，更是繳出全車系銷售逾7千台的佳績；另一款賽道神車JET車系也熱銷逾5千台。在新車助陣下，9月銷售也可望持續成長。

隨著9月莘莘學子即將陸續回歸校園，加上畢業求職季需求，三陽再推出全新重量級車款搶攻商機，甫上市的MMBCU「曼巴蛇」高階跑旅車款，以同級最大車廂空間搭配R世代水冷引擎，導入酷炫保護色科技烤漆，上市後僅十個工作天即超過2600張訂單，以日均260台銷售速度震撼車壇，讓SYM維持級距首選地位，預期在MMBCU的助攻下及各車系的持續推出，三陽九月銷售可望持續看增。

三陽上半年合併營收235.97億元，營業利益17.36億元，稅後純益16.57億元，年增62.53%，EPS達2.09元，相較去年同期的1.28元成長，上述均創同期新高紀錄。