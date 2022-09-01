隨著年紀漸長，記憶力越來越差，許多人才剛記下待辦事項，但一轉頭又立刻忘光光，對此，身心科醫師李旻珊表示，壓力和老化，還有不健康的生活習慣，會讓大腦神經細胞一直處在發炎和氧化狀態，這時就需要Omega-3來降低身體發炎反應；此外，過去也有文獻指出，Omega-3中的EPA可能有助於降低阿茲海默症的發生率，或提升工作及學習能力。

李旻珊在臉書粉專PO文指出，除了壓力和老化，不健康的生活習慣，例如高糖飲食、缺乏運動、抽菸和酗酒等，會讓大腦神經細胞一直處在發炎和氧化狀態，降低神經傳導速度、破壞血腦屏障、加速腦部皮質萎縮、累積自由基傷害腦細胞，細胞間的溝通也會減少，當神經可塑性降低，自然功能就慢慢下降。

李旻珊解釋，Omega-3是多元不飽和脂肪酸，包含EPA（二十五碳烯酸）、DHA（二十二碳六烯酸）、ALA（次亞麻酸）3種主要脂肪酸，前兩者可在魚和貝類中獲得，而ALA則可在亞麻籽、葡萄籽、核桃中取得。

李旻珊指出，Omega-3（尤其是EPA）在醫學上已發現對許多疾病有實際幫助，其中在心血管疾病領域發展最快，有2個適應症，即高三酸甘油脂和心肌梗塞二次預防。至於憂鬱症、關節炎、IgA腎炎、乾眼症及癌症病人術前補充等，雖未拿到實際效果認證，但國際醫學會也已將EPA作為這些病症的推薦使用藥物。

不過研究調查發現，早期人類Omega-3和Omega-6的攝取比例是1：1，但現代人已經偏離到1：20，相較於Omega-3的抗發炎，Omega-6反而會增加細胞發炎。對此，李旻珊提醒，要調整Omega-3和Omega-6的攝取比例，才能保養大腦，維持最佳效率。