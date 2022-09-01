苗栗縣府文化觀光局為促進台灣陶藝界文化交流、強化本土陶工藝技藝，今年舉辦「2022苗栗陶藝術節-陶藝競賽」，競賽結果出爐，其中柴燒類組陶藝經典首獎，由華陶窯藝術家陳美華的「川之境」獲得殊榮。

今年度陶藝競賽結果是經初審、複審2階段評選產生，審查委員來自北、中、南等區，都是國內知名陶藝家、藝術家、藝術學系老師，對於陶藝及美學都有深厚的背景及學養。最後委員們從初審入圍送件參賽的36件作品中評選出得獎名單。

柴燒類組陶藝經典首獎，由陳美華的「川之境」獲得殊榮；陶藝二獎為張璽元的「欲深溪豁」;陶藝三獎為黃吉正的「秋妍」;陶藝優選獎由張淑珍的「無限」、林益聰的「心寬體胖」、嚴鼎新的「變異」、楊博戎的「沉默的星球」、周易伯的「吾器」，共有5位獲獎。陶藝佳作獎由何應朋的「如如」等10位獲獎。

另外，當代陶瓷類組陶藝經典首獎由黄紫治的「我想你」獲得殊榮;陶藝二獎為李國維的「山之秋」;陶藝三獎為卓惟的「境隨心轉」;陶藝優選獎為杜瑀婕的「坐」等5人得獎;陶藝佳作獎由余成忠的「孤島」等10位獲獎。

苗縣府文化觀光局指出，舉辦競賽目的是傳承苗栗陶藝，並期盼透過陶藝術創作者的廣泛參與及良性切磋，以達到協助台灣本土陶藝產業升級的發揚與推展。