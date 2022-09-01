2021年9月3日，北京證券交易所正式註冊成立。據央視新聞報導，截至昨天（8月31日），北交所上市公司已達106家，總市值近2000億元（人民幣，下同）。

北交所上市公司中小企業佔比超過七成，戰略新興產業、先進製造業等佔比超八成；其中23家為國家級專精特新「小巨人」企業。北交所公開發行累計融資227.57億元，平均每家融資2.1億元。

大陸全國中小企業協會副會長范曉忻表示，北交所的成立能夠推動中小企業更早熟悉和進入資本市場，進一步規範企業的管理制度，全面激發企業的發展動力。

北交所上市公司2021年盈利面達99％，淨利潤總額增長23.8％，淨利潤5000萬元以上的公司超四成。

中國證券業協會首席經濟學家委員會委員陳靂分析，北交所企業中「專精特新」企業佔比較高，這些企業通過實現產品的「專業化、精細化、特色化、新穎化」，毛利率較普通企業更高，盈利能力更強。

「北交所」發行上市標準多元包容

北交所自成立之日起試點註冊制，滿足標準即可上市。針對不同行業與類型的企業，北交所有四套上市標準可供選擇，企業到北交所上市熱情顯著提升。

今年以來，北交所新增受理擬上市企業115家，正在審核和正在輔導的擬上市企業共計400餘家。北交所試點註冊制，對上市企業的發行價格、規模不做行政干預。

中國證券業協會投資銀行委員會委員張劍指出，註冊制意味著監管機構的主要精力是判斷企業「合規不合規」，監管的視角也從事前審批轉變為了事後監管。

北交所設置四套並行的發行上市標準，從尚未盈利到淨利潤超10億元的企業均能兼顧，從制度安排上充分體現北交所對上市企業的精準和包容。

清華大學金融科技研究院副院長魏晨陽表示，除了普通股，可以發這個優先股，可以有可轉債。對中小企業來說，這些新型的融資工具是非常有吸引力的。

合格投資者超過513萬戶 公募基金加速佈局

北交所設立一年來，上市企業經營穩健，創新屬性明顯，吸引了機構和長期投資者參與。合格投資者數量已超過513萬戶，500餘支公募基金佈局，風險投資機構加大投入，社保基金、保險資金、合格境外機構投資者等均已入市。

北交所龍頭撬動作用顯著，截至今年8月25日，新三板新增申請掛牌公司共229家，是去年同期的四倍，優質企業參與意願增強。

中國證券業協會首席經濟學家委員會委員陳靂表示，新三板的企業只要在創新層掛牌滿一年，且符合上市條件，後續也將有機會在北交所實現上市，這也為新三板注入了更多流動性和活力。另一方面，北交所與創業板、科創板的互聯互通，也給企業實現創業板、科創板上市提供另一條途徑。