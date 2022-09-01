新竹喜來登三大餐廳配合「外島美食節」推出期間限定的六島外帶餐盒。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登將馬祖經典美食「蒜香白酒馬祖淡菜」搬進盛宴自助餐廳。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹喜來登舉辦「外島美食節」，匯集澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島及小琉球的在地美。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

暑假剛結束，各大飯店業已佈局各式美食節活動，新竹豐邑喜來登大飯店9月1日起至30日於盛宴自助餐廳舉辦「外島美食節」，期間還有昇恆昌免稅店進駐快閃店及限定外島餐盒，不用出境、入境，六島美食與出國血拼行程一次滿足，午餐或晚餐時段用餐，更有機會抽得「澎湖福朋喜來登住宿券」。

新竹喜來登表示，暑假過後規畫「外島美食節」，匯集澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島及小琉球的在地美食跨海來台，將外島在地好滋味搬進盛宴自助餐廳，讓味蕾也能享受無邊界的美味之旅。

「外島美食節」經典美食包含澎湖高麗菜酸魷魚、金門38度甘冽高粱雞、蒜香白酒馬祖淡菜、綠島海藻豆腐沙拉和香烤蘭嶼飛魚等。

另有現煮麵食「金門高粱牛肉麵」、「澎湖小捲米粉湯」與「馬祖魚麵」，盛宴助餐廳的口碑甜品區供應限定甜點「仙人掌冰」、「高粱布朗尼」、「澎湖黑糖糕」及「澎湖鹹餅紅麴酥餅」。活動期間推出三款特調飲品─綠島海底燕窩飲、金門高粱特調飲及馬祖老酒咖啡特調，讓民眾微醺暢享美酒佐美食。

除了盛宴自助餐廳可享用六島美味吃到飽，飯店各大餐廳也推出六島外帶美食，采悅軒中餐廳推出「老酒紅麴肉豬腿排」、「手工花枝脆雞腿」，大廳酒吧「馬祖紅糟蝦仁炒飯」、「馬祖海味魚麵襯老酒蛋」及迎月庭日式料理「金門粥麋」、「蘭嶼鹹魚炒飯」，讓民眾可以外帶期間限定的六島美食回家，輕鬆取餐免等候。

「外島美食節」活動期間至盛宴自助餐廳於午間或晚間時段用餐，有機會抽中「澎湖福朋喜來登飯店住宿券」，9月1日起至30日每週五、六、日於一樓大廳快閃店由昇恆昌免稅店進駐，讓民眾不用出國也能購足各式美食伴手禮。

9月3日軍人節當日著軍服至盛宴自助餐廳用餐，可享兩位成人同行一人免費(免費用餐者需收取原價10％服務費)；即日起至9月14日，於新竹喜來登FB粉絲團貼文分享個人於外島當兵照片，即有機會抽中免費餐券，重溫記憶中的外島美味。更多「外島美食節」優惠請洽新竹喜來登(03)620 6000轉接盛宴自助餐廳。