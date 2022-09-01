民進黨台北市長參選人陳時中日前拋出社福政見，祭出每月3.6萬月子補貼，後又參與月經議題講座，光顧同志酒吧，1日下午又出席友善育兒政策座談會，似乎有意要搶攻特定票源。對此，陳時中受訪表示，民主國家票票等值，每個人都值得重視，台灣雖然進步，但在育兒方面仍有男性威權影子在後面，作父母官應打破這觀念，努力推平權讓社會越來越好。

陳時中下午出席台北市議員黃郁芬「育兒加分台北更好」友善育兒政策座談會，本次講座邀集禾馨醫療婦產科醫師「烏烏醫師」、台灣親子共學教育促進會講師李珊、還我特色公園行動聯盟（特公盟）核心幹部張雅琳，以及時常分享奶爸日常的無黨籍立委林昶佐。

媒體被問及本周主打育兒政策，是否因阿公帶孫子特別有感，陳時中尷尬笑說，雖然最近主張育兒政策，但自己帶孫子的時間不夠長，反倒是兒子花很多時間帶小孩，「阿公應該要有阿公權，分配一定時間。」

陳時中指出，自己談論很多育兒政策，在少子化部分，中央有「0-6歲國家一起養」政策，他則推出坐月子3萬6補助，設計育嬰指導員，教新手爸媽不會的東西，且台北托育需求性還是很高，會繼續推動，致力增加班級，擴增2至3歲公共幼幼班，會繼續努力。

媒體追問，陳多次出席性別、育兒相關講座，是否有意搶攻特定族群票源，他則表示，民主國家的制度設計是票票等職，因此政治人物對各族群重視度都會提高，這是選舉制度的可貴，既然參與選舉就要尋求各方支持，未來我們也自詡作為成功父母官，對每個人投入最大重視度，台灣雖然進步，但在育兒方面，還是有男性威權影子在後面，作父母官應更重視並打破，有平權社會越來越好。