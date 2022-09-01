針對烈嶼羅厝漁港船席不足問題，立委陳玉珍爭取中央補助款1億3千餘萬元改善，昨再邀集漁業署、海巡署、金門縣政府、金門區漁會以及烈嶼鄉公所等單位研議後續配套辦法。（立委陳玉珍辦公室提供）

針對烈嶼羅厝漁港船席不足問題，立委陳玉珍爭取中央補助款1億3千餘萬元改善，昨再邀集漁業署、海巡署、金門縣政府、金門區漁會以及烈嶼鄉公所等單位研議後續配套措施，希望獲得立竿見影成效，解決困擾多年的老問題。

陳玉珍表示，羅厝漁港最主要功能應是停靠漁船，但目前漁港內有自用小船，還有海巡署艦艇爭搶停泊席位，帶來港區擁擠影響航安的問題，即便已爭取預算開闢更多席位，若無妥善配套措施，仍無法滿足漁船停靠的需求。

協調後達成4點共識：一、短期有關安全靠泊的建設加速發包完工，以保障港區安全。二、中期則是希望海巡署船艦能變更停靠地點，以騰出更多席次供漁船停靠。三、自用小船能否移轉至九宮碼頭停靠，讓漁船與自用小船分流，需再與交通部航港局研商。另漁業復育工作也是相當重要，後續由水試所追蹤相關進度。

陳玉珍說明，羅厝漁港船席不足的問題，一直困擾當地漁民，包括烈嶼鄉長洪若珊、烈嶼鄉代會主席方駿洋和縣議員洪鴻斌、洪成發長期關注和反映。金門區漁會總幹事許丕煌及數十位當地漁民均與會討論。

當地漁民表示，羅厝漁港的開闢是給漁船停泊，但目前卻是海巡艦艇占用2、30公尺的船席位置，壓縮80幾艘自用小船和70餘艘漁船的停泊空間，簡直是「乞丐趕廟公」。當地漁民對海巡不分日夜巡邏保護漁民十分感謝，但若海巡署能自己闢建停靠船艦的港口，把席位釋出，對漁民來說更是福音。

陳玉珍說，會中也有人提到，金門大橋通車後，烈嶼九宮碼頭的使用需求應有不同規畫，若能將自用小船規畫到九宮碼頭停泊，讓漁船與自用小船分流管理，不失為一個好方案。但此舉需要再向中央爭取改建工程經費，將再找交通部航港局研議可行性。

另外，因兩岸關係日趨緊張，海上軍事炮演習不斷，漁民生計大受影響，漁民也建議相關的敦親睦鄰費用應撥給漁會以補貼漁民。陳玉珍也表示，後續會追蹤關心，讓相關經費早日撥付下來。