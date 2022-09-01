HAPPY GO邀請唐氏症及身心障礙青年們，描繪永續環保作品，「尼莫」象徵海洋生物夢想希望生活在沒有汙染的家。（HAPPY GO提供）

HAPPY GO邀請唐氏症及身心障礙青年們，描繪永續環保作品，「海龜與垃圾」描繪出大海被汙染的五顏六色，海龜沒有清澈的生長環境。（HAPPY GO提供）

全台會員點數經營平台龍頭業者HAPPY GO，宣示邁入永續環保元年，並推動「改變多一些快樂多一點」的永續倡議行動，繼日前宣布不再主動發行實體會員卡，以落實「減塑多一點」的政策外，今加碼推出「減碳多一點」的品牌活動，將發行以永續環保為主題創作的限量NFT（Non fungible token，非同質化代幣），鼓勵卡友下載HAPPY GO App，並綁定財政部發票手機條碼，一起減碳響應發票無紙化，將有機會獲得免費空投的限量NFT。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，HAPPY GO坐擁千萬會員卡友，除持續經營會員點數市場外，也期許發揮企業影響力，邀請卡友和公益夥伴，及合作特約店家通路一起關注永續環保議題。透過發行NFT的計畫，將永續環保與公益結合，並力邀長期公益夥伴「唐氏症基金會」一起加入倡議行動，由基金會服務之唐氏症及身心障礙青年們，也親自創作10幅畫作，描繪出眼中的地球永續與環保，並鑄造成100枚獨一無二的限量版NFT，將免費空投贈送給力挺減碳，以行動支持雲端發票綁定的卡友，為永久又獨特的紀念。

而唐氏症基金會也同步響應節能減碳理念，在唐氏症旗下54個據點，皆可掃描QR CODE綁定雲端發票進行捐贈。

HAPPY GO本次邀請唐氏症及身心障礙青年們，描繪10幅永續環保作品，分別象徵不同愛地球的方式，例如：創意海底世界的「尼莫」作品，理念是希望已被污染的海洋，能回到過去清澈的模樣；最具特色的「豹」作品，理念是象徵保育類動物生活空間已被破壞，希望不要再傷害動物們的棲息地，每幅作品都擁有不同的創作生命力。

HAPPY GO鼓勵卡友加入「減碳多一點」永續環保愛地球行列，即起至九月底前，下載HAPPY GO App，綁定財政部發票手機條碼，完成NFT錢包申請註冊，填寫完整報名表單，可參與抽限量100份NFT活動，10月7日（五）將公布獲得NFT持有者名單。

此外，不同於過去HAPPY GO點數在不同檔期4點兌1元，或2點兌1元的兌換比，本次獲得NFT的卡友，可領取1:1點數兌換現金券，還有機會獲得包括免費咖啡券等驚喜優惠。詳細活動參考網址：http://d.letshappygo.com.tw/#step-4

HAPPY GO九月底前，也攜手新北市政府稅捐稽徵處推出「雲端益智來挑戰 打卡消費好easy」雙重活動，第一重至指定店家打卡消費存發票，可獲得HAPPY GO點數1點，有機會再抽HAPPY GO點數20點，第二重只要存取1張雲端發票，有機會抽中遠東百貨電子禮券3000元、1000元、500元，及HAPPY GO點數等共195個獎品。

HAPPY GO本次發行限量100枚NFT，是由 MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路科技公司跨界支援，並由NFT 整合服務「Qubic Creator」協助發行。