國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究報告遭質疑涉抄襲，今天委託律師對桃園市長鄭文燦、立法委員鄭運鵬等人提告誹謗和意圖使人不當選。對此鄭運鵬競選辦公室發言人、律師范綱祥表示，這是用政治動作掩飾研究倫理爭議，如最後結果為不起訴，張善政應向國人道歉。

范綱祥回應，週刊揭露張善政擔任政府研究案主持人時，其研究報告存在多處抄襲、剪貼及侵害他人智慧財產權的情形，張善政混淆主體提告，牽扯不相干的鄭運鵬及鄭文燦提告，讓人不得不懷疑是把提告當成選舉手段使用。

范綱祥說，本案研究報告確實存在諸多複製貼上、抄襲情形，所以引發社會譁然及民眾的質疑，張善政如果認為冤屈，最有效、最直接方式就是清楚交代相關抄襲內容是否存在？原因及責任為何？而不是用政治語言和政治動作掩飾研究倫理的問題。

司法程序固然慎重，但也難免耗費時日，採取司法途徑是捨近求遠，讓人感覺是拖延戰術，不願意盡速澄清事實，對選民負責。以張善政先生過去2個月多次公開呼籲的標準，他主持的研究報告確實有多處抄襲，絕非虛構，鄭運鵬、鄭文燦合理引述週刊內容，皆屬可受公評的情事，但張善政卻用濫告轉移焦點，徒然浪費司法資源，是最不好的示範。最後呼籲，如果張善政提告的最後結果是不起訴，應向國人公開道歉。