據環球網報導，日本防衛省統合幕僚監部8月31日發佈消息稱，海上自衛隊當地時間31日5時許在宮古島東北方向約150公里海域處發現一艘中國052D型導彈驅逐艦，該艦艇向東南方向行駛，穿過宮古海峽駛向太平洋。消息還稱，日本自衛隊方面派出P-3C反潛偵察機對中國艦艇進行了「警戒監視」。

此外，日本防衛省統合幕僚監部8月30日曾發佈消息稱，一架中國TB-001無人機當天下午從東海穿過宮古海峽飛至太平洋。統合幕僚監部8月29日的消息則稱，一艘中國815A型電子偵察船28日下午穿過宮古海峽。

今年5月，日方曾持續跟蹤監視中國航母遼寧艦的訓練活動。

中國國防部新聞發言人吳謙當時對此回應稱，遼寧艦的訓練活動完全合情合理合法，無可指摘。日方如此關注是有些小心機的，恐怕是想通過炒作中國軍隊行動來刷「存在感」，為自身謀求軍事擴張製造藉口，中方對此堅決反對。