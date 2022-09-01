關鍵字：義烏市法院，速立速審速結，聲請變更監護人，非婚生，雙胞胎，監護權，外婆，戶口問題，無法上學，撤銷監護權，應繼續支付，撫養費

澎湃新聞1日報導，浙江義烏市法院速立速審速結了一起聲請變更監護人糾紛案，將非婚生雙胞胎小宇、小皓的監護權判給了外婆周婦，解決了雙胞胎兄弟因戶口問題無法上學的問題。小宇、小皓1日順利進入義烏某小學就讀。雙胞胎的父親被撤銷監護權後，還應繼續支付小宇、小皓撫養費。

周女在與陳某同居期間生育一個女兒、一對雙胞胎兒子（化名小宇、小皓），後雙方感情惡化在解除同居關係後達成協議：女兒由母親周女撫養，雙胞胎兒子由父親陳某撫養；父親陳某因工作原因將雙胞胎兒子暫時交給孩子外婆撫養，陳某每月支付1200元（人民幣，下同）撫養費。

然而，父親陳某支付了2萬元撫養費後再未支付撫養費也未帶走雙胞胎兒子，還以各種理由不配合為雙胞胎兒子辦理落戶手續。小宇、小皓實際一直跟隨外婆共同生活，由於戶口必須辦理在有監護權的人名下，小宇、小皓一直沒能落戶。父親陳某的戶籍在四川目前遠在福建打工居無定所，母親周女已改嫁並撫養三個女兒。雙方都表示經濟條件不好，無力負擔雙胞胎兒子。

眼看著小宇、小皓到了讀小學年齡，但身為孩子監護人的父親陳某遲遲不配合落戶，雙胞胎因戶口問題無法上學。今年6月，外婆向義烏法院起訴要求變更監護權，法院在收到起訴狀後，為了不耽誤小宇、小皓於今年9月入學，快速立案，優先排期。此案從立案、開庭審理到判決僅用時21天，為小宇、小皓在9月開學前完成落戶、學校報名等事項提供了充分的準備時間。

法院在充分調查後認為父親陳某、母親周某怠於履行監護職責，導致雙胞胎兒子至今尚無戶籍，嚴重損害了未成年人的生存權和發展權。而小宇、小皓自出生起，生活起居一直由外婆照顧，他們表示希望以後可以繼續跟隨外婆一起生活。父親陳某、母親周女也同意由外婆行使監護權。法院遂作出判決依法支持外婆的訴請。拿到法院的判決後，外婆第一時間去公安視窗為小宇、小皓辦理了落戶手續，及時趕在新學期到來前辦好入學手續。

法官表示，父母損害孩子的生存權和發展權，嚴重違反中國保護未成年人權益的規定。依據大陸《民法典》規定，依法可以撤銷父母監護權。法律另有規定，依法負擔被監護人撫養費、贍養費、扶養費的父母被撤銷監護人資格後，應當繼續履行負擔義務，即陳某被撤銷監護權後，其還應繼續支付小宇、小皓的撫養費。